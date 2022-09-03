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Генич рассказал, почему Сперцян играет за Армению, а не за Россию

сегодня, 00:57

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич объяснил, почему полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил выступать за сборную Армении.

«Краснодар» писал чуть ли не ультимативное письмо в РФС, чтобы обратили внимание на Сперцяна. «Краснодар» очень хотел, чтобы игрок выступал за Россию. Писали в РФС, чтобы Эдуарда вызвали в молодежную сборную. Ее тренером был Михаил Галактионов. Они посмотрели Сперцяна и сказали, что он не тянет, что слабее конкурентов. В итоге Сперцян решил играть за Армению. Все ошибаются.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:50
Короче промухали парня.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:34
Оказалось, что это для него лучше.
3fkr8sm9xdw3
3fkr8sm9xdw3
сегодня в 07:01
Это весьма любопытно
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:23
Обычный балабол .
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 06:19
Карпин то здесь причём?
Может Романцева с Газзаевым призовём к ответу?
008Maximus
008Maximus
сегодня в 06:18
Тяжело на самом деле расмотреть на просмотре таланта, возьми даже шоу голос. Сколько талантов выгнали за зря😂
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:12
Если я правильно понял Генича....наша молодежная сборная Чемпионы мира...Чемпионы Европы....и основной поставщик молодых кадров лидерам топ-5.....и попасть в её заявку...не говоря даже про основу - не реальная нереальность....
3fs52vmajrds
3fs52vmajrds
сегодня в 06:10
Кому то не подходит, а кому то как раз....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:55
Карпин видит только себя
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:49
Ходячий справочник страшный человек.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 01:41
Спецам виднее
Гость
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