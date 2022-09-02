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Симонян: «Будем надеяться и ждать, что „Спартаку“ без Федуна станет лучше»

вчера, 20:28

Лучший бомбардир в истории «Спартака» Никита Симонян надеется, что «Спартак» в будущем будет прогрессировать.

«Станет ли лучше „Спартаку“ без Леонида Федуна? Откуда я знаю. Будем надеяться и ждать, чтобы стало лучше. Важно, чтобы к управлению клубом пришeл тот, кто любит „Спартак“. Я ещe сам не знаю, кто это будет. Будем желать, чтобы пришeл человек, который в финансовом отношении не будет уступать „Зениту“», – сказал Симонян.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:08
Эпоха Федуна не самая лучшая в Спартаке, надо забыть её поскорей
j23ap5u7ywwf
j23ap5u7ywwf
вчера в 22:19
А придут китайцы...
fkhwz9qbe9qm
fkhwz9qbe9qm
вчера в 22:10
Будем надеяться и смотреть
pomor45
pomor45
вчера в 21:23
Дух духом, школа школой, народная, всеми любимая, не деньги в футбол играют, а расчёт на: "Будем желать, чтобы пришeл человек, который в финансовом отношении не будет уступать «Зениту», – сказал Симонян".
Так ли много уступал Федун? Сколько клубов было беднее Спартака? Почитай все, кроме Зенита. Как тогда объяснить 10 место а прошедшем сезоне?
Симонян не верит, что Спартак может стать чемпионом без меньших, чем у Зенита, денег? Тогда ему надо переманить Газпром, или заманить Роснефть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:14
Думает и говорит также как жека ловчев.
Makao
Makao
вчера в 21:14
Да, одной любви мало - Федун в Спартаке души не чаял, но вон как всё вышло
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:11
Повеяло фантастикой...
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:01
Старый дедушка,а так не красиво поет
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:01
Пессимисты говорят,что хуже уже не будет,а оптимисты-нет,будет! Даже не знаю,к какому лагерю себя причислить.Одна надежда,что Зарема не бросит курировать родной ей с рождения клуб и комментировать происходящее в нём.А с руководителем успеют определиться к паузе...
cska1948
cska1948
вчера в 20:56
"...Будем желать, чтобы пришeл человек, который в финансовом отношении не будет уступать «Зениту», – сказал Симонян."
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В финансовом отношении с Алексеем Миллером может поспорить разве что Игорь Сечин.
8fe6vfv2wppt
8fe6vfv2wppt
вчера в 20:38
Хуже точно не будет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:33
Как было, так всё и будет!
Гость
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