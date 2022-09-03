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Тихонов: «Федун хотел выиграть больше трофеев, но он не выходит на поле»

вчера, 09:13

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов похвалил бывшего президента клуба Леонида Федуна.

Уход Леонида Федуна стал неожиданностью для меня. Всем нужно поблагодарить его за то, что он сделал для клуба. Леонид Федун отдал 18 лет своей жизни «Спартаку», поэтому огромная благодарность ему. Построил такой стадион, столько всего сделал, отдал часть жизни. Огромное спасибо ему. Не знаю, является ли его уход стечением обстоятельств, политикой, его выбором или просто пришло время. Я работал при нем. Сам Леонид Арнольдович сделал мне прощальный матч. Я могу сказать ему только спасибо.

Давайте не будем говорить о том, сколько он выиграл. Он хотел выиграть больше. Но он не выходит на поле. Он тратил огромные деньги на команду, делал очень многое. Где-то получалось, где-то нет. Но что поделаешь? Это жизнь. Значит, где-то делал правильно, а где-то нет. Говорить, что он мало выиграл — это неправильно.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:33
Получается, что Тихонов в душе очень рад уходу федуна хотя в первый день этой новости он диферамбы пел про федуна.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:25
И лишь История расставит всё на свои места!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:14
В противовес Тихонову я напомню, как последние годы фанаты вообще не могли разобраться, кто управляет клубом - Зарема или Федун, как Гурцкая в интервью "Футбольному Биги" Сергею Егорову сказал, что Мележиков в клубе просто клоун и вообще ничего не решает (с намёком опять на Зарему).

Как и ДО Заремы было то же самое - никогда было не понятно, кто же реально конкретно и персонально отвечает за клуб, как в этом очевидном противоборстве внутри клуба приводились тренеры, которые потом не имели поддержки сразу и т.п.

Федун-то не играет на поле, но в этом хаосе, который творился в клубе, играть было и невозможно.

Даже не один уже игрок и человек сказали, что Карреру после чемпионства "ушёл" тот же Федун, как итальянцу тупо купили ряд игроков, которых он вообще не просил и заставляли его ставить, а тех, кого он просил, не купили.
sv_1969
sv_1969 ответ Sylpheed (раскрыть)
вчера в 11:33
А потому что зажрались! Можно много говорить что Федун поимел с постройки "Открывашки" , но почему то никто не построил КБ стадик! А так бы были бы бомжами как они троллили питерских!Да много было как сказал Ларс скандалов и непрофессиональных действий , но за один стадион и вложенные средства как сказал Jeck Denielse можно и нужно сказать спасибо!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:38
Отличный мужик...верой и правдой (и вложенными средствами,что в нынешние времена немаловажно) как умел как видел.... отдал треть жизни на благо клуба ...
Построил в 21-м веке самую красивую (на мой взгляд) и вместительную арену в 21-м веке..в Москве...
О вложенных средствах вообще разговор особый...пока кто то оффшорил и набивал карманы Федун без всякой гарантии на прибыль и успех вкладывал в
команду...
На сколько успешно это уже другой разговор...и думаю это и не к нему вопрос а к его окружению...выбор которого надо признать ему не очень удался...но ошибочная доверчивость и кадровые промахи не умаляют его вклада и заслуг в том что и самые тяжкие времена команда оставалась на плаву с переменным успехом...

Удачи и дальнейшего процветания...этому незаурядному руководителю...менеджеру...управленцу...меценату........и просто многодетному отцу и хорошему человеку !!!!!!!!
Ларс
Ларс
вчера в 09:45, ред.
Вот как раз-таки для Спартака - команды, из года в год заявляющей, что есть только одна цель - говорить, сколько было выиграно за эти 18 лет - очень правильно! Тихонова и других понять можно, они предельно тактично и уважительно отзываются о Федуне в интервью на публику, однако, всем и так понятно, что эти 18 лет были полны сумбура, скандалов и непрофессиональных действий. Думаю, даже противники хотели бы видеть стабильно сильный Спартак, потому что это бы придало огромный интерес чемпионату.
Sylpheed
Sylpheed
вчера в 09:43, ред.
Блин, с кем я не разговаривал из моих мясных знакомых, друзей - все как один рады, что Федун ушел. Мне еще, на миноточку, в 2007 году один ваш болела сказал, что все проблемы Спартака из-за решений Федуна, а точнее отсутствие компетентности.
Другое дело, что не всегда на смену приходит лучше, чем было)
2a6xqerkjy5b
2a6xqerkjy5b
вчера в 09:16
Федун это не о футболе
Гость
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