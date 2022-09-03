Тихонов: «Федун хотел выиграть больше трофеев, но он не выходит на поле»

Бывший капитан «Спартака» похвалил бывшего президента клуба Леонида Федуна.

Уход Леонида Федуна стал неожиданностью для меня. Всем нужно поблагодарить его за то, что он сделал для клуба. Леонид Федун отдал 18 лет своей жизни «Спартаку», поэтому огромная благодарность ему. Построил такой стадион, столько всего сделал, отдал часть жизни. Огромное спасибо ему. Не знаю, является ли его уход стечением обстоятельств, политикой, его выбором или просто пришло время. Я работал при нем. Сам Леонид Арнольдович сделал мне прощальный матч. Я могу сказать ему только спасибо.

Давайте не будем говорить о том, сколько он выиграл. Он хотел выиграть больше. Но он не выходит на поле. Он тратил огромные деньги на команду, делал очень многое. Где-то получалось, где-то нет. Но что поделаешь? Это жизнь. Значит, где-то делал правильно, а где-то нет. Говорить, что он мало выиграл — это неправильно.