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Канчельскис: «Будем ещё 16 лет ждать чемпионства „Спартака“»

вчера, 10:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20:00 Не начался

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Надо «Спартаку» выходить и играть в свою игру — вот и все. Какая-то интрига должна быть, а если «Спартак» проиграет команде Семака, то, можно сказать, что интрига до 10-го тура умерла. На бумаге «Зенит» — фаворит, но для команды Абаскаля ничейный результат тоже неплох.

Если вновь через 16 лет «красно-белые» возьмут чемпионство, значит, так надо. Будем еще ждать 16 лет их чемпионства. Почему нет?

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:37
Можешь не ждать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:52, ред.
Ждать тяжело, догонять весело. Вот и надо догонять лидера рассчитывая силы на несколько шагов вперёд. Не обгонять раньше времени. Пусть понервничает впереди идущий убегая, но и самим не споткнуться, уходя от других. А, когда придет время, догнать и убегать на всех парах. Поэтому ждать умеючи, хитро, расчетом. Все просто, как день и ночь).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:07, ред.
В Лиге ещё 15 команд.....чьи болельщики в отличии от Канчельскиса не ждут чемпионства Спартака...ни через 5 лет...ни через 10...ни через 16 лет....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:20
Не любит Андрюха Спартак, ох не любит))).
drug01
drug01
вчера в 10:13
.... Может больше?
6k9y6xkbv639
6k9y6xkbv639
вчера в 10:08
Гундос в своём репертуаре
Гость
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