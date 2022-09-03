Канчельскис: «Будем ещё 16 лет ждать чемпионства „Спартака“»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о предстоящем матче 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Надо «Спартаку» выходить и играть в свою игру — вот и все. Какая-то интрига должна быть, а если «Спартак» проиграет команде Семака, то, можно сказать, что интрига до 10-го тура умерла. На бумаге «Зенит» — фаворит, но для команды Абаскаля ничейный результат тоже неплох.

Если вновь через 16 лет «красно-белые» возьмут чемпионство, значит, так надо. Будем еще ждать 16 лет их чемпионства. Почему нет?