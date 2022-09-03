Мацуев: «Прошло не так много времени, но „Спартак“ преобразился»

Народный артист России Денис Мацуев готовится к просмотру матча 8-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».
«Зенит» подтверждает свой класс в каждом матче. То, как играет Промес, который поймал невероятный темп. Настрой и исполнение меня радует. Очень хочется мести за Суперкубок, потому что такое не забывается. Я был на том матче и ушел в скверном настроении, осознавая, что на тот момент это были две команды разного класса. Прошло не так много времени, но «Спартак» преобразился. Я говорил, что с этими игроками можно делать большие результаты. Думаю, что 4 сентября по напряженности будет матч, каких давно не было.
Команда раньше не обыгрывала Урал ??
Команда не обыгрывала новичков Лиги??
Команда не побеждала играя в большинстве??
Команда обыграла Динамо??
Квинси ни разу за годы в РПЛ не был в форме??
Что преобразилось то??
Не проще ли в данном случае хвалить художников календаря...
И почему 1:7 не злит никого...а 0:4 наталкивает на некую мстю???
Только из-за того что следующие 2-е игры с Зенитом на "Открытии"??
И есть призрачный шанс набрать очки??
Никогда не понимал кидающих шапки перед матчем...
Красивой игры и честного судейства...."преображённым"...и не только с Зенитом!!!
Команда раньше не обыгрывала Урал ??
Команда не обыгрывала новичков Лиги??
Команда не побеждала играя в большинстве??
Команда обыграла Динамо??
Квинси ни разу за годы в РПЛ не был в форме??
Что преобразилось то??
Не проще ли в данном случае хвалить художников календаря...
И почему 1:7 не злит никого...а 0:4 наталкивает на некую мстю???
Только из-за того что следующие 2-е игры с Зенитом на "Открытии"??
И есть призрачный шанс набрать очки??
Никогда не понимал кидающих шапки перед матчем...
Красивой игры и честного судейства...."преображённым"...и не только с Зенитом!!!