Мацуев: «Прошло не так много времени, но „Спартак“ преобразился»

Народный артист России Денис Мацуев готовится к просмотру матча 8-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Зенит» подтверждает свой класс в каждом матче. То, как играет Промес, который поймал невероятный темп. Настрой и исполнение меня радует. Очень хочется мести за Суперкубок, потому что такое не забывается. Я был на том матче и ушел в скверном настроении, осознавая, что на тот момент это были две команды разного класса. Прошло не так много времени, но «Спартак» преобразился. Я говорил, что с этими игроками можно делать большие результаты. Думаю, что 4 сентября по напряженности будет матч, каких давно не было.