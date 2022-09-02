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Икарди согласовал условия контракта с «Галатасараем»

вчера, 14:25

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди согласовал условия договора с «Галатасараем».

На данный момент клубы пытаются договориться об условиях перехода аргентинца. Футболист надеется перейти в турецкий клуб в ближайшие часы. Речь идет об аренде без права выкупа, парижский клуб готов платить футболисту часть зарплаты. Игроку понравилось в Стамбуле, но он ждет окончательного решения клубов.

Ранее из ПСЖ в «Бенфику» ушел полузащитник.

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Все комментарии
3ton
3ton
вчера в 21:11
Договорилась женушка
Скатился до Галатасарай
Если жена в доме хозяин - это к беде
112910415
112910415
вчера в 20:29
Почему Нару не слышно?!
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:26
Кампуш провел отличную работу! Избавил команду от хлама , который точно не принес команде пользу. Ушли такие "звезды" как Дракслер, вообще не понимаю для чего они брали немца, ушел Паредес, Гуйе,Диалло, Эррера, Вейналдум(а этот как раз зря вообще полез в Париж), Курзава, Керер, Ди Мария ( отличный игрок, жаль годы берут свое)....это действительно отличная работа на выход. А подписания просто топ, Руиз, Солер(его вообще считаю топ игроком, очень хотел чтоб его подписали в Арсенал), Ренато Санчеш, Мукуиле. Состав дейтвительно состоит из молодых игроков, которые должны громко заявить о себе.
Nazi
Nazi
вчера в 17:10
Похоже Париж распихал весь хлам по арендам, но почему не продать, для меня лично непонятно..
Баобаб
Баобаб
вчера в 15:59
Ванду там усатые ждут)
Накир
Накир
вчера в 15:58
Удачи тебе в Турции
u9hdag5mgr9y
u9hdag5mgr9y
вчера в 14:34
Это его уровень
Гость
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