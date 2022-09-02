Икарди согласовал условия контракта с «Галатасараем»

1662117919

вчера, 14:25

Нападающий ПСЖ согласовал условия договора с «Галатасараем».

На данный момент клубы пытаются договориться об условиях перехода аргентинца. Футболист надеется перейти в турецкий клуб в ближайшие часы. Речь идет об аренде без права выкупа, парижский клуб готов платить футболисту часть зарплаты. Игроку понравилось в Стамбуле, но он ждет окончательного решения клубов.