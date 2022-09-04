Деменко: «У „Спартака“ сегодня определенно есть шансы обыграть „Зенит“»

Бывший футболист «Спартака» высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Нас ждет интересный матч, команды подошли к нему в статусе лидера. Сложно давать какие-то прогнозы, шансы 50 на 50, это точно.

«Спартак» давно не может обыграть «Зенит»? Недавно и у «Динамо» не получалось очень долгое время на своем поле обыграть «Спартак», но смогли же. Так что и у «Спартака» сегодня определенно есть шансы.

Будет ли сегодня много голов? Думаю, все будет зависеть от стартового отрезка игры. Если в этот временной промежуток кто-то сумеет отличиться, то команды могут порадовать зрителей голами. Причем, даже не важно, кто первым забьет, потому что при любом из вариантов игра после этого раскроется.