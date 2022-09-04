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Деменко: «У „Спартака“ сегодня определенно есть шансы обыграть „Зенит“»

вчера, 14:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Нас ждет интересный матч, команды подошли к нему в статусе лидера. Сложно давать какие-то прогнозы, шансы 50 на 50, это точно.

«Спартак» давно не может обыграть «Зенит»? Недавно и у «Динамо» не получалось очень долгое время на своем поле обыграть «Спартак», но смогли же. Так что и у «Спартака» сегодня определенно есть шансы.

Будет ли сегодня много голов? Думаю, все будет зависеть от стартового отрезка игры. Если в этот временной промежуток кто-то сумеет отличиться, то команды могут порадовать зрителей голами. Причем, даже не важно, кто первым забьет, потому что при любом из вариантов игра после этого раскроется.

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Все комментарии
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 18:26
Немного неспокойно, Зенит конечно посильнее, но бывают дни, когда не везет, тем более давно Спартак не выигрывал. А теорию вероятности никто не отменял. Думаю в данной ситуации в гостях ничья - не самый плохой вариант.
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:56
Если хотя бы одна из команд сможет забить, то и голы наверняка будут!
asraeil
asraeil
вчера в 14:09
Шансами еще нужно уметь воспользоваться
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:06
Однозначно, обыграем!
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