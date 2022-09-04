Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

Шалимов объяснил, почему Хвича не играл в «Рубине», как в «Наполи»

вчера, 14:13

Бывший футболист «Наполи» Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника Хвичи Кварацхелии за неаполитанский клуб.

Молодец, попал, наверное, в свою команду. У него хорошее настроение, ведь это «Наполи». Когда у них идет, то ажиотаж большой — полный стадион, внимание к команде, к футболистам. Это окрыляет. Поэтому он себя так чувствует. А парень он талантливый. Если у него не шло в «Рубине», то это ни о чем не говорит. Возможно, атмосфера или обстановка влияла, что у него не получалось с отъездом.

У него хороший дриблинг: может уходить влево‑вправо, он быстрый, с хорошим ударом и способен отдать голевую передачу. Эти качества важны не только в Италии.

Все новости
Кержаков: «Мы включились к середине первого тайма»
Сегодня, 00:19
Джикия высказался о конкуренции с «Зенитом»
Сегодня, 00:16
Мостовой: «Неожиданно, что „Спартак“ проиграл не с крупным счетом»
Вчера, 23:21
Радченко: «„Зенит“ заслуженно победил»
Вчера, 22:35
Генеральный директор «Спартака» отреагировал на поражение от «Зенита»
Вчера, 22:26
Масалитин: «Во втором тайме ЦСКА сразу же включился»
Вчера, 22:16
Сортировать
Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 23:10
Ну Слуцкий не просто так говорил, что у Хвичи нет потолка. И кто бы как не относился к Слуцкому, но этот человек по работал с множеством топовых футболистов и его слову точно в отношение потенциала игрока можно доверять!

З.Ы. Хвиче нужно дать время, Красич когда перешел в Юве тоже первый сезон блистал, чем всё закончилось, все знают...
112910415
112910415
вчера в 16:46
не сглазить бы )
Mekail
Mekail
вчера в 16:22
Удачи ему в Наполи
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:01
Семин очень жалел , когда с подачи бестолкового Кикнадзе Хвичу отпустили в Рубин. Палыч говорил , что Локо потерял самого талантливого игрока лиги. Останься он в Локо , может раньше заблистал. Ну а теперь будем с интересом наблюдать за игрой парня в Наполи.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:14
Время расставит всё по местам.
memphis
memphis
вчера в 14:56
Парень просто не хотел играть в нашем болоте. Не думаю что по деньгам Наполи платит сейчас больше Рубина
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:55
Надолго ли его хватит...
Capral
Capral
вчера в 14:27, ред.
Хвича засветился у Слуцкого. Сначала неплохо смотрелся, забивал, но потом решил что надо валить. Снизил требовательность к себе, начал откровенно филонить. Парень он капризный, поэтому я уверен что если что-то в Наполи ему не понравится, начнется то, что было в Рубине. Хвича, как любой южанин, подвержен эмоциям, а это может навредить.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 