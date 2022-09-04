Шалимов объяснил, почему Хвича не играл в «Рубине», как в «Наполи»

Бывший футболист «Наполи» высказался об игре полузащитника за неаполитанский клуб.

Молодец, попал, наверное, в свою команду. У него хорошее настроение, ведь это «Наполи». Когда у них идет, то ажиотаж большой — полный стадион, внимание к команде, к футболистам. Это окрыляет. Поэтому он себя так чувствует. А парень он талантливый. Если у него не шло в «Рубине», то это ни о чем не говорит. Возможно, атмосфера или обстановка влияла, что у него не получалось с отъездом.

У него хороший дриблинг: может уходить влево‑вправо, он быстрый, с хорошим ударом и способен отдать голевую передачу. Эти качества важны не только в Италии.