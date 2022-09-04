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Пономарев: «Гайч ничего не боится, а Чалов — интеллигент в футболе»

вчера, 14:42
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» в последнее время пропускают много мячей. ЦСКА сейчас на ходу. Защита и полузащита у «армейцев» играет очень хорошо. Страдает только нападение. Нападающий Гайч мне понравился в последней игре, ничего не боится, а Чалов — интеллигент в футболе. Федор больше играет на свободных мячах, любит, чтобы его никто не трогал. Аргентинец – работяга, смелый и может усилить атаку ЦСКА. Думаю, «армейцы» сегодня выиграют 2:0. Футболисты у ЦСКА классом выше, чем у «Крыльев».

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:29
Чувствую посадит Гайч Чалова на лавку, Заболотного уже усадил.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:02
Они оба игроки уровнем ниже среднего
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:40
Даже есть возможность проиграть
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:14
ПОка этим не пахнет,хоть я дал такой же прогноз.
Накир
Накир
вчера в 16:12
Посмотрим кто и что победит в матче
David Young
David Young
вчера в 15:34
Интеллигентность в футболе благоприятна.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:45
Желаю Победы фк ЦСКА!!!
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