Пономарев: «Гайч ничего не боится, а Чалов — интеллигент в футболе»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о предстоящем матче 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» в последнее время пропускают много мячей. ЦСКА сейчас на ходу. Защита и полузащита у «армейцев» играет очень хорошо. Страдает только нападение. Нападающий Гайч мне понравился в последней игре, ничего не боится, а Чалов — интеллигент в футболе. Федор больше играет на свободных мячах, любит, чтобы его никто не трогал. Аргентинец – работяга, смелый и может усилить атаку ЦСКА . Думаю, «армейцы» сегодня выиграют 2:0. Футболисты у ЦСКА классом выше, чем у «Крыльев».