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Хлестов: «В игре „Спартака“ не было ни тактики, ни физики»

вчера, 15:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Хлестов отреагировал на поражение «красно-белых» от «Зенита» в 8-м туре РПЛ.

«Спартак» совершенно ничего не показал в этой встрече. Мне игра совершенно не понравилась, в действиях футболистов «красно-белых» не было ни тактики, ни физики.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:40
Если бы ещё и Зенит играл хорошо, а то из 23 ударов по воротам в створ - 7. Загубленных 100%-ных моментов минимум 5. Куда это годится?
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:04
Проиграли по всем статьям
Capral
Capral ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 16:45
Полностью согласен с Вами на все 1000%!!! Я- точно такого же мнения!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:34, ред.
Мне тут доказывают, что Абаскаль супер тренер, который своим талантом и умом вытаскивает встречи с такими соперниками как Факел.
А Хлестову сейчас скажут, что у него личная неприязнь к Абаскалю и он только и ждёт от него осечек.
Наверное Хлестова ещё и отнесут к ветеранам неадекватам и прочей нечисти и предадут анафеме.

Но самое главное, что когда погонят Абаскаля, те кто сейчас видит в нём гения, в первых рядах будут хаять его и скажут: "А всё-таки мы были правы, так же как и Хлестов".
протон
протон ответ c49ddsva7nre (раскрыть)
вчера в 16:33
Ну, давайте чуть подождем. Этот тренер принял клуб в разобранном виде от руководства. Я лично желаю красно - белым успехов. Идет положительная регенерация игры красно - белых. Скажите мне, пожалуйста, сколько лет тренерует Абаскаль Спартак? Вы хотели результат уже через день?
Capral
Capral
вчера в 16:28
Ну вот, еще один человек назвал истинные причины поражения Спартака. Хлестов- одна из легенд Спартака середины 80х! Отлично помню его игру!
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:26
У Вас очень развито аналитическое мышление. Без сарказма.
c49ddsva7nre
c49ddsva7nre
вчера в 16:25
Абаскаль тренер незаслуженно распиаренный победами над оренбурго-уралами.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:23, ред.
Отсутствие внятной тактики на игру...отсутствие вконцематчевого навала на ворота соперника в завершении матча...бессмысленность замен....80%-й проигрыш в единоборствах...некая витающая в воздухе принятая обречённость после голов Деяна и Андрея..

Коротко...
Зенит настроился на матч как на игру с "Обладателем Кубка"...
Спартак настроился на матч как на уже проведённые игры с соперниками из нижней части таблицы...

Немалую толику в неудовлетворительный результат внесли чудо-журналисты....за 2 недели убедившие всех желающих их слушать в исключительной барселоноподобности осеннего Спартака и клоппообразности Абаскаля....
Хотя реальных поводов для этого не было...абсолютно...
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:20
У кого из команд есть тактика под Зенит?
Ладно там Химки и Ахматы. Лениво позволяют взять им ничейку.
А если Зенит хочет, то...просто попадай в створ.

У ЦСКА был шанс, но шальной удар шального игрока.
Локо держался час, пока Баринов не вспомнил, что вообще-то он Вендела удержать может.
Торпедо почти выстояли, но там пришел на помощь метод "Тыка".

Вот и выходит, что тактика тактикой, а все решают исполнители.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:02
Но Руй то занимал первые места в группе с Наполями-Лестерами......и без Бальде-Зиньковских...без разбега и многомесячного "строительства" команды...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:59
Трусливо играли, было заметно
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:38
У Абаскаля был план А и он работал до ошибки Максименко, а вот плана Б не было совсем, увы
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:30
Спартак свой класс показывает в матчах с аусайдерами и то не всегда.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:30
Ни тактики,ни физики,
ну и культуры паса-
один Федун,да шизики
глубокого запаса.
протон
протон
вчера в 15:13, ред.
Выскажу непопулярное мнение: я не понимаю, чего вы хотите от Спартака. Это команда, которую раз в год стабильно тошнит отставкой главного тренера, это команда, будущее которой сейчас повисло в воздухе в связи с отставкой Федуна - и, несмотря на это, она выходит и старается что-то делать против действующего чемпиона. Абаскаль - это начинающий тренер, и требовать от него, чтобы он шел без поражений, как минимум наивно.
Но Спартак - это не Интер. Нынешний Спартак - это что-то типа Болоньи или Монцы, команды, которая только нащупывает свою игру. Да, проиграли абсолютно по делу, и голов в ворота Спартака должно было залетать не 2, а 4-5. Окей, но теперь им просто нужно сделать выводы и идти дальше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:11
Зато болтовни было выше крыши...
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 15:08
А счет должен был бы быть другой....
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:08
Не всё сразу. Команда только начала строится.
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