Хлестов: «В игре „Спартака“ не было ни тактики, ни физики»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Хлестов отреагировал на поражение «красно-белых» от «Зенита» в 8-м туре РПЛ.
«Спартак» совершенно ничего не показал в этой встрече. Мне игра совершенно не понравилась, в действиях футболистов «красно-белых» не было ни тактики, ни физики.
Но Спартак - это не Интер. Нынешний Спартак - это что-то типа Болоньи или Монцы, команды, которая только нащупывает свою игру. Да, проиграли абсолютно по делу, и голов в ворота Спартака должно было залетать не 2, а 4-5. Окей, но теперь им просто нужно сделать выводы и идти дальше.
Но Спартак - это не Интер. Нынешний Спартак - это что-то типа Болоньи или Монцы, команды, которая только нащупывает свою игру. Да, проиграли абсолютно по делу, и голов в ворота Спартака должно было залетать не 2, а 4-5. Окей, но теперь им просто нужно сделать выводы и идти дальше.