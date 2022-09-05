Хлестов: «В игре „Спартака“ не было ни тактики, ни физики»

Бывший футболист московского «Спартака» отреагировал на поражение «красно-белых» от «Зенита» в 8-м туре РПЛ .

«Спартак» совершенно ничего не показал в этой встрече. Мне игра совершенно не понравилась, в действиях футболистов «красно-белых» не было ни тактики, ни физики.