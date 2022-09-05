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Мостовой раскритиковал тактику Абаскаля против «Зенита»

вчера, 15:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Александр Мостовой остался недоволен игрой «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:2).

«Спартак» сыграл очень слабо, особенно в первом тайме, когда «Зенит» делал все, что хотел. Забавно, что при подавляющем преимуществе гостей «Спартак» сумел забить. Тут надо отметить Соболева, который все сделал для этого.

Во втором тайме вопрос заключался в том, когда забьет «Зенит». К счастью для гостей, это удалось сделать быстро. «Спартак» должен быть рад, что проиграл со счетом 1:2. Дело вполне могло закончиться разгромом.

Эта игра показала огромную разницу, которая сейчас есть между «Спартаком» и «Зенитом». В первом тайме это было особенно очевидно: одна команда играла, а вторая на нее смотрела. В чужом доме «Зенит» выглядел хозяином.

После игры меня удивили слова Абаскаля, который сказал, что «Спартак» сознательно выбрал такую тактику. Получается, он в раздевалке сказал: «Ребята, отдайте им мяч и стойте, ждите»? Ну, это глупость – такое можно сказать команде из второй или третьей лиги.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 20:25
Абаскаль в первом тайме, особенно после гола, просто кипел энтузиазмом, а во втором после быстрого ответного гола сник и, увидев, как Зенит окончательно прибрал игру, больше не ерепенился. Это очень характерная черта рыжих. Продержится ли он до конца сезона?
Любoмир
Любoмир
вчера в 18:02
Возглавь сам и попробуй выиграть
Makao
Makao
вчера в 17:51
Невероятное количество желчи в нём
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:40
Никто те даст и 2 ломанных шиллинга за критику человека который не тренер ...но который считает косяки дипломированного специалиста...который методом проб и ошибок старается хоть что то делать у руля одной из ведущих команд Лиги....

Даже читать не стал что он там наговорил в адрес Абаскаля...
r9pyw3959ktq
r9pyw3959ktq
вчера в 16:22
Странно, но почему молчит демагог Ловчев.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:08
Жду не дождусь игр его команды и его прессухи))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:27
Мост из "великого эксперта" превращается в критика, сам то, что нибудь умеет делать кроме пустой болтовни.
shlomo
shlomo
вчера в 15:22
Критиковать всегда проще, чем работать тренером
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