Мостовой раскритиковал тактику Абаскаля против «Зенита»

Александр Мостовой остался недоволен игрой «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:2).

«Спартак» сыграл очень слабо, особенно в первом тайме, когда «Зенит» делал все, что хотел. Забавно, что при подавляющем преимуществе гостей «Спартак» сумел забить. Тут надо отметить Соболева, который все сделал для этого.

Во втором тайме вопрос заключался в том, когда забьет «Зенит». К счастью для гостей, это удалось сделать быстро. «Спартак» должен быть рад, что проиграл со счетом 1:2. Дело вполне могло закончиться разгромом.

Эта игра показала огромную разницу, которая сейчас есть между «Спартаком» и «Зенитом». В первом тайме это было особенно очевидно: одна команда играла, а вторая на нее смотрела. В чужом доме «Зенит» выглядел хозяином.

После игры меня удивили слова Абаскаля, который сказал, что «Спартак» сознательно выбрал такую тактику. Получается, он в раздевалке сказал: «Ребята, отдайте им мяч и стойте, ждите»? Ну, это глупость – такое можно сказать команде из второй или третьей лиги.