Президент ПСЖ: «У других клубов огромные долги. Это очень опасно»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о финансовом положении футбольных клубов Европы.
У некоторых клубов есть долг в 1,8 миллиарда евро, это настораживает. К счастью, наша работа позволяет нам справляться с этим. Да, мы потеряли деньги во время пандемии коронавируса, мы ничего не скрываем. У других клубов огромные долги. Это очень опасно для футбола.
Некоторые президенты после многолетней работы в клубах оставили потомкам немало проблем. Так происходило многие годы. Это тоже большой риск. Это может разрушить футбол, нам необходимо действовать осторожно. Необходимо разработать правила, которые защитят клубы и предотвратят финансовую катастрофу в европейском футболе.
Вот чувствую что рано или поздно ПСЖ просто рухнет как Анжи у нас в России и все.
Вот чувствую что рано или поздно ПСЖ просто рухнет как Анжи у нас в России и все.
P.S. Нравится мне его неподдельнаЯ озабоченностЬ.
P.S. Нравится мне его неподдельнаЯ озабоченностЬ.