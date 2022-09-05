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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Президент ПСЖ: «У других клубов огромные долги. Это очень опасно»

вчера, 20:36

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о финансовом положении футбольных клубов Европы.

У некоторых клубов есть долг в 1,8 миллиарда евро, это настораживает. К счастью, наша работа позволяет нам справляться с этим. Да, мы потеряли деньги во время пандемии коронавируса, мы ничего не скрываем. У других клубов огромные долги. Это очень опасно для футбола.

Некоторые президенты после многолетней работы в клубах оставили потомкам немало проблем. Так происходило многие годы. Это тоже большой риск. Это может разрушить футбол, нам необходимо действовать осторожно. Необходимо разработать правила, которые защитят клубы и предотвратят финансовую катастрофу в европейском футболе.

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Все комментарии
Miles Morales
Miles Morales
сегодня в 12:06
У других клубов есть еще и трофеи ЛЧ,а у пысыжи нет.
Maximus_01
Maximus_01
сегодня в 06:45
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, кюк на себя и свою политику уродскую сначала глянь, как раз и ты портишь европейский футбол
112910415
112910415
сегодня в 05:36
авторитет, все верят ему
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 00:33
Ничего как и любой проект рано или поздно он закончится, наиграются детки в футбольный менеджер и бросят этот проект который в очередной раз не сможет выиграть лигу чемпионов,а я даже забыл что ПСЖ бывает с таким составом влетает в чемпионате своем.
Вот чувствую что рано или поздно ПСЖ просто рухнет как Анжи у нас в России и все.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 22:59
А че я, я ниче...😁
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:59, ред.
"Вы там это..., того! Ведь здесь вам не тут!!!"

P.S. Нравится мне его неподдельнаЯ озабоченностЬ.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:51
Вам какое дело?
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 21:36
Вот какой регион надо захватить))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:47
У них, как и у любых других шейхских клубов - липовые рекордные контракты с компаниями родственников или подчиненных владельца (сиречь королька).
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:41
У вас они тоже были бы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:38
А у самих парижан-то всё в порядке?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:37
Сказал, как пукнул. ПСЖ в лидерах по тратам, но у них хороший спонсор.
Гость
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