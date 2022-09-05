Президент ПСЖ: «У других клубов огромные долги. Это очень опасно»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о финансовом положении футбольных клубов Европы.

У некоторых клубов есть долг в 1,8 миллиарда евро, это настораживает. К счастью, наша работа позволяет нам справляться с этим. Да, мы потеряли деньги во время пандемии коронавируса, мы ничего не скрываем. У других клубов огромные долги. Это очень опасно для футбола.

Некоторые президенты после многолетней работы в клубах оставили потомкам немало проблем. Так происходило многие годы. Это тоже большой риск. Это может разрушить футбол, нам необходимо действовать осторожно. Необходимо разработать правила, которые защитят клубы и предотвратят финансовую катастрофу в европейском футболе.