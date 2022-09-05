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Невилл: «Ожидаю, что Холанд станет лучшим игроком мира»

вчера, 19:58

Экс-футболист Гари Невилл высоко отозвался об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Он произвел на меня огромное впечатление. Это первый раз, когда в АПЛ пришел игрок, который в будущем станет одним из двух или трех лучших футболистов мира. Обычно такие трансферы совершают ПСЖ, «Реал» или «Барселона».

Криштиану Роналду и Тьерри Анри не приходили в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» в качестве футболистов, которые в перспективе могут стать лучшими в мире, здесь они подходили к этому уровню.

Но Холанд способен пойти дальше, стать лучшим игроком мира и взять «Золотой мяч». Это невероятно – давно такого не было в Премьер-Лиге.

Ранее норвежец повторил рекорд АПЛ.

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Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 10:05
Мужик сам не знает что говорит
ДСА
ДСА
вчера в 19:59
Вполне может быть.
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