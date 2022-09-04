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«Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед», но сохранил лидерство в Премьер-Лиге

вчера, 20:25
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче 6-го тура РПЛ (3:1).

На 35-й минуте «дьяволы» открыли счет голом Антони. На 60-й Букайо Сака забил ответный гол. После этого Маркус Рэшфорд оформил дубль, отличившись на 66-й и 75-й минуте.

После матча «Арсенал» сохраняет лидерство в АПЛ (15 очков), МЮ занимает 5-е место (12 очков).

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 01:29
В Европе осталась одна команда которая еще не теряла очков, Реал М, и команда которая еще ни разу не пропускала Вильяреал.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:57
Потихой Тен Хаг налаживает игру
Таганский
Таганский
вчера в 22:30
Не знаю как кому, а я кайфанул сегодня..
И Брайтон с Лестером повеселили, разогрели в 1 матче, аж 5:2 покуражились..
Да и МЮ с Арсеналом не валяли Ваньку, хороший матч получился..
Все сегодня молодцы!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:01
Вот мы и увидели кто есть кто!
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 21:42
Дьяволы, с победой .
t2k
t2k
вчера в 21:39
Рано пушки стали играть в доминирование. Но в целом не было бы проблем, если бы играл холодильник и хоббит слева.

Мю спасибо, не столько рад за результаты(победы были и до этого над горожанами,скаузерами или персами) как спасибо за попытки играть в футбол, подобного давно не видел, а тут даже 4 игру в очередь вроде как играем
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:33
МЮ с победой - Молодцы!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:26
Арсенала не будет в топ-4
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:14
Очень важная в психологическом плане игра! Теперь бы так одолеть МС! Ну и Кристалл Пэлас тоже не подарок.
Неэгоист
Неэгоист ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 21:11
Ответ из разряда Рамсдейл тоже мог забить, если бы мяч выносил сильнее... Ой, паренёк...
Неэгоист
Неэгоист ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Сидеть на скамейке, радоваться за других и улыбаться это супервысший пилотаж... Не всем он подвластен... А-ха-ха-ха...
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:05
Ну это немало, такие нюансы делают игру иной и действуют на нервы противнику, игра без мяча - это высший пилотаж в футболе!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 21:03
С выходом Роналду МЮ просто стал лучше играть в контратаке, поэтому и запихнули пару мячей, а так Арсенал сильно придавил нас к воротам, даже гол забить смогли. Хотя Юнайтед мог и больше забить. Так что тут скорее Тен Хаг просто переиграл Артету, чем какое-то доминирование МЮ
lobsterdam
lobsterdam ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:59
Ну а в МЮ в центре тоже проблемы (если исключить Эриксена, хотя и он не топ): невнятный Скот и рьяный, но неумелый Фред, короче, проходной двор, а защита еще вообще в поиске. Надеюсь, встретиться с Арсеналом в финале ЛЕ, сегодня это наши общие задачи.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
По результатам матча по xG у Арсенала больше 1,20, у МЮ 0,70. По прессинг действиям у Арсенала 16,15, у МЮ 10,02. МЮ выиграл по показателям PPDA, чего Арсеналу не хватило, здесь еще и реализация. Возможно тут есть везение. МЮ не играет как чемпион, но это помогает брать очки, возможно так не будет постоянно, так как в одном из матчей реализация может подкачать или будет невезение. В целом Арсенал хорош, возможно это недостаток одного аспекта игры и преимущество другого аспекта игры либо проще - нужен разрушитель.
Возможно нужно было оставить Эмери такой матч по прессинг действиям он бы выиграл учитывая его Вильярреал. Но при Артете Арсенал играет весело. Тут уже выбирать что лучше.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:54
Скорее когда пишут статьи, что Арсенал идёт на рекорд по победам старта, я не про содержимое, а про заголовки, когда идёшь на рекрд и никогда не проигрывал, происходит фиско, не отчаиваться, чемпионат впереди, ЛЧ впереди ЧМ переди, всё может поменяться и не раз!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:52
Помогли Соседям не благодари!!!! Хотя уже отблагодарил похвалой!!!
Stalker-ato
Stalker-ato ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:51
Арсенал берет пока,что все свои очки,а чемпионами АПЛ как правило становится тот,кто набирает свои очки.Поэтому нечего страшного для Арсенала не произошло.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:50
Заблокировали, потому что он действовал как игрок РПЛ, то есть слишком медленно.
А Фред вообще промахнулся с пасом.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:49
Магвайра не надо было выпускать, еще немного и завалил бы всю игру, которые сделали его коллеги! Ну не умеет играть нормально, что тут поделаешь! Только вышел - и желтая! На лавку - вечно!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:48
Да я и говорю, что он всё правильно делает, но это не умаляет того, что проблемы с центром поля есть. Представляю, какие кружева могли бы плести ребята, если бы в центре были не Ржака + Локонга) Да и у нас банально ещё сырые игроки, еще и Мартинелли, и Эдегору прибавлять и прибавлять, поэтому рост продолжится.

Вдобавок, и трансферы стали умнее. И выйдет Партей. А на место Ржаки есть Роу и Виейра. Но тут сложнее, он почему-то незаменим.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
При чем тут партнеры подвели. Пас Бруну заблокировали
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Два раза он мог забивать, просто партнёры подвели. Ты просто сними очки.
Ты же хвалишь Месси за голы и голевые передачи в лиге фермеров.
Тристан
Тристан
вчера в 20:46
Ожидаемый результат. Рэшфорд уже 5ый год забивает канонирам одинаковые голы, как под копирку, никаких выводов. Тут кто то хвалит Артету, мол видна работа, а что именно видно? Этот Арсенал симпатичен по игре, как и Арсенал времен Сеска и Ван Перси, но не более.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ vedevas_93 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Серьёзно, я не могу понять этого человека. Он всегда гонит на Роналду, даже когда он играет на отлично.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:44, ред.
Да, вдули... Гелевый уже медленнее Рамсдейла...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:44, ред.
Не буду оспаривать критические высказывания болел Арсов в адрес своей команды (им виднее болевые точки тимы) но как по мне, во 2-м тайме МЮ был солидно прижат к своей штрафной: несколько раз опасно проникал справа Сака; Жезус неоднократно освобождался от опеки и пробивал из опорной зоны..., да и в центре не больно то у манков мяч держался. Поэтому в общем и целом, своей динамикой и движением, мне лондонцы понравились. Ну а то, что МЮ взял моду играть вторым номером, причём пофиг где (дома или в гостях) так это действительно открытие новых тактических задумок голландца, которые работают. Пока работают.
Глядим чё дальше будет.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Всё, что сделал балласт за полчаса:

1. Попрессинговал вратаря, заставил того ошибиться
2. Начал атаку, в результате гол.

И всё.
lobsterdam
lobsterdam ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:43
Это поражение не умаляет успехов Арсенала, просто (?) МЮ удалось реализовать все шансы, которые возникли в результате ошибок Арсенала - все голы как под копирку. Арсеналу таких шансов МЮ не дал. Лично мне Арсенал понравился, играет агрессивно и быстро, Артета на верном пути.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:42
На самом деле, учитывая, что мы отскочили с "Фулхэмом", отскочили с АВ (пусть мы должны были обыгрывать по игре, но ведь завершение мы там тоже завалили), сейчас отскочить ещё и с МЮ было бы слишком подарком судьбы.

И как я писал перед матчем, статистика не врет - по ТТД "Арсенал" проигрывает пока все вторые таймы, пусть мы в некоторых и отыгрывались.

Средний xG противника был во втором тайме в 2.5 раза выше чем в первом (а наш чуть ниже первого тайма), до этого матча, и этот матч только подтвердил, опять второй тайм приходят, и по игре команда просто проваливается.

Ответ всё там же, без опорника команде приходится проделывать дикий объем, Жезус же всё время отрабатывает в обороне, и сил для тотального прессинга именно что хватает на один тайм.
Гость
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