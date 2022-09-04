«Арсенал» уступил «Манчестер Юнайтед», но сохранил лидерство в Премьер-Лиге

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в матче 6-го тура РПЛ (3:1).
На 35-й минуте «дьяволы» открыли счет голом Антони. На 60-й Букайо Сака забил ответный гол. После этого Маркус Рэшфорд оформил дубль, отличившись на 66-й и 75-й минуте.
После матча «Арсенал» сохраняет лидерство в АПЛ (15 очков), МЮ занимает 5-е место (12 очков).
Ох, турами ранее готовы были отправлять МЮ в Чемпионшип, но на сегодня это претендент на высокие достижения и крайне опасный соперник, которого надо уважать.
Арсеналу такие поражения полезны, есть что переосмыслить, над чем поработать и где-то подровнять. Хороший матч получился
Ох, турами ранее готовы были отправлять МЮ в Чемпионшип, но на сегодня это претендент на высокие достижения и крайне опасный соперник, которого надо уважать.
Арсеналу такие поражения полезны, есть что переосмыслить, над чем поработать и где-то подровнять. Хороший матч получился
А в центре поля Джака 20 и Локонга 14. Причем он ещё упал после покупки.
Пусть даже Джака - хороший любовник для Артеты, но играть с 34 миллионами, причем по классу 34 миллионами, это именно то, что мы сегодня увидели. Причем у нас один из лучших прошлого сезона Роу есть, он ему и шанса не дают, Ржака же памятник у нас.
Да и насчет Габи нужно подумать, ну он в каждом матче косячит, в каждом. Каждый сезон. Пора уже его сливать, просто и Зина не супер-защитник, а так у нас слева сразу два слабых звена, и мы все топ-матчи будем проигрывать.
Надо Томи направо, Уайта и Салибу в центр, а Зину слева. Магальяеш свой лимит косяков уже в два раза выбрал.
Поэтому тут нечего обсуждать. Мы будем бороться за место в ЛЧ, и пока у нас не будет нормального центра, это только максимум.
Ничего неожиданного не произошло, но Артете надо сделать выводы насчет Ржаки и Магальяеша, они слабые звенья уже последние N лет.
А в центре поля Джака 20 и Локонга 14. Причем он ещё упал после покупки.
Пусть даже Джака - хороший любовник для Артеты, но играть с 34 миллионами, причем по классу 34 миллионами, это именно то, что мы сегодня увидели. Причем у нас один из лучших прошлого сезона Роу есть, он ему и шанса не дают, Ржака же памятник у нас.
Да и насчет Габи нужно подумать, ну он в каждом матче косячит, в каждом. Каждый сезон. Пора уже его сливать, просто и Зина не супер-защитник, а так у нас слева сразу два слабых звена, и мы все топ-матчи будем проигрывать.
Надо Томи направо, Уайта и Салибу в центр, а Зину слева. Магальяеш свой лимит косяков уже в два раза выбрал.
Поэтому тут нечего обсуждать. Мы будем бороться за место в ЛЧ, и пока у нас не будет нормального центра, это только максимум.
Ничего неожиданного не произошло, но Артете надо сделать выводы насчет Ржаки и Магальяеша, они слабые звенья уже последние N лет.
Что касается Арсенала, немогу упрекнуть команду, играли хорошо, но пропустили три розящие атаки.... Эдегор вообще потерялся. А вот Виейра понравился
Надеюсь Артета сделает выводы и вернет команду на победный путь. Ну а МЮ еще раз с победой
Что касается Арсенала, немогу упрекнуть команду, играли хорошо, но пропустили три розящие атаки.... Эдегор вообще потерялся. А вот Виейра понравился
Надеюсь Артета сделает выводы и вернет команду на победный путь. Ну а МЮ еще раз с победой