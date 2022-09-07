Гальтье: «Победа в страданиях даёт команде возможность для роста»

Главный тренер ПСЖ оценил победу своей команды над «Ювентусом» в матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Этот результат позволяет немного расслабиться. С того момента, как мы пропустили, игра пошла не по нашему сценарию. Надо признать, наш оппонент силен в игре в штрафной площади. Первый тайм мы провели замечательно, однако пропущенный гол изменил ситуацию не в нашу пользу. ПСЖ никогда не выигрывал у «Ювентуса». Ход истории изменить непросто. Но победа в страданиях дает команде возможность для роста.