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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Петржела: «Я бы поставил миллион евро на победу „Зенита“ в РПЛ»

вчера, 19:38

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела уверен, что в этом сезоне питерский клуб снова станет чемпионом России.

Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы — их доминирование может продолжаться очень и очень долго.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:57
"Дайте мне". Пусть идёт и заработает). Бомж-это навсегда. Хоть и б/у).
Варвар7
Варвар7 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 02:21
Я не знаю кто будет чемпионом 2023 года , но думаю не Зенит а кто то другой из 3 - 4 команд идущих следом в турнирной таблице! Так Вам понятно?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:05
Конкретно не ответили
Варвар7
Варвар7 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 02:03
Отвечаю : согласно статьи Петержела на 100 процентов уверен что чемпионом будет Зенит и готов на это сделать ставку! Я же считаю что Зенит в этом сезоне не будет чемпионом! А есть ещё по крайней мере 3 - 4 претендента на 1 место! Я ответил на Ваш вопрос?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:34, ред.
Блин сложно все. Ещё раз спрошу по тупому, постараюсь быть на вашей волне.
Чемпион 2023 года кого видите?
mr. Krot
mr. Krot
сегодня в 00:46
Так в чем проблема? Если на 100% уверен в результате, продаешь все имущество, берешь кредит, сколько дадут и вперёд. Если коэффициент хоть немного выше процентной ставки, озолотишься.
Но, как говорится, есть нюанс)
Варвар7
Варвар7 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
сегодня в 00:27
Это не заявление, а прогноз! Вопрос : будет ли Зенит чемпионом? Ответ : НЕТ!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Ну чтобы делать такие заявления, надо быть уверенным, что какой-то то либо клуб составит конкуренцию Зениту и станет чемпионом, вот и повторюсь ещё раз, какой клуб станет?
Тажутин Артур
Тажутин Артур
сегодня в 00:03
Петржеле - миллион, Чехии - газ, козе - баян, попу - гармонь.
brooks
brooks
вчера в 23:56, ред.
А вот если бы мне дали лям евро, я бы на Спартак поставил;))
SonataArctica
SonataArctica ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:34
Раньше на фофаны играли, теперь на рубли...) Что ж такого сделать с РПЛ?)
Варвар7
Варвар7 ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 23:32
Поживём - увидим!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:45
Стесняюсь спросить, кто тогда им станет?)
8h44tj4p4snp
8h44tj4p4snp
вчера в 22:19
Лихо заявил, принимается...
INGUSH
INGUSH
вчера в 22:01, ред.
Если я поставлю, что Зенит будет в первой 10-ке , займут 11 место ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:01
Ставлю рубль( я не такой богатый как Петржела) не видать Зениту в этом году чемпионства!
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:51
Почему соккер мнение чехов нам выдает,вроде они нас ненавидят.
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:47
Чех,пятую точку поставь!
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:37
Давай поставлю
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 21:33
Ну и поставь,Капитан Очевидность !Лимон то от газпрома у тебя есть!
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 21:32
Дайте и мне лям евро - я на кого угодно поставлю... А что тут такого? Если ставка не сыграет то и похрен не мой лям, а если выстрелит то я ОЗОЛОЧУСЬ... 🤑 и стану мега футбольным экспертом.
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:31
На сегодняшний день Зенит не лучший команда а другие клубы худшие за последние годы
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:20
Рот свой поставь чертов чех))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:16
Если б был я султан,я б имел трёх жён...

А ГАЗПРОМ наконец меня порадовал(пусть это и нефутбольная тема),прекрасным коротким роликом "А зима будет большая...".Так что кто не смотрел-рекомендую.Замечательно,лучше,чем протекционистская политика в отношении "Зенита".
112910415
112910415
вчера в 21:08
займи и поставь !
ДСА
ДСА
вчера в 20:49
Ставки нынче отрицательные.
НикСта63
НикСта63
вчера в 20:46
Какие проблемы? Поставь
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 20:43
Не отпустило дядьку! Лечение не помогло! Видать правильно говорят что это хуже наркоты(((
makkie
makkie
вчера в 20:36
Стоп, так Петржела работал в Зените.
Неужто не приберёг миллиончик-другой?
pomor45
pomor45
вчера в 20:31
Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% перестал интересоваться футболом вообще.
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