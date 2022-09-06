Петржела: «Я бы поставил миллион евро на победу „Зенита“ в РПЛ»

Бывший тренер «Зенита» уверен, что в этом сезоне питерский клуб снова станет чемпионом России.

Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы — их доминирование может продолжаться очень и очень долго.