Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела уверен, что в этом сезоне питерский клуб снова станет чемпионом России.
Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен. Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы — их доминирование может продолжаться очень и очень долго.
А когда пришел "Газпром", он технично слил пана, поставив ему высокие задачи, но никого не купив). Купили в межсезонье только Хён Ён Мина и Ярослава Несвадьбу, которые даже в состав не попадали.
При этом Фурсенко поставил задачу перед клубом выиграть три еврокубка за десять лет) Впрочем, для этого деятеля громкие заявления были характерны, ведь он же обещал, что Россия выиграет ЧМ-2018.
В итоге после неудачного старта Петржела был уволен, а клуб взял Адвокаата и провел ряд громких трансферов.
Таким образом, Петржела не получал контракта от "Газпрома" никогда, а имел весьма скромный, соответствующий скромному бюджету клуба контракт догазпромовской эпохи.
А когда пришел "Газпром", он технично слил пана, поставив ему высокие задачи, но никого не купив). Купили в межсезонье только Хён Ён Мина и Ярослава Несвадьбу, которые даже в состав не попадали.
При этом Фурсенко поставил задачу перед клубом выиграть три еврокубка за десять лет) Впрочем, для этого деятеля громкие заявления были характерны, ведь он же обещал, что Россия выиграет ЧМ-2018.
В итоге после неудачного старта Петржела был уволен, а клуб взял Адвокаата и провел ряд громких трансферов.
Таким образом, Петржела не получал контракта от "Газпрома" никогда, а имел весьма скромный, соответствующий скромному бюджету клуба контракт догазпромовской эпохи.