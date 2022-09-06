Ловчев: «Сегодняшний футбол „Спартака“ – самый лучший за последнее время»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе в московском клубе.

Как оценить работу Абаскаля? Неплохо. «Спартак» играет ярко, красиво, забивает голы, а вот когда сошлись с командой приличного уровня, то сразу стало заметно, что игроки ниже уровнем, чем у «Зенита». Сегодняшний футбол «Спартака» – самый лучший за последнее время.

Николсон публично выражает своё недовольство игровым временем? Это его проблемы, он игрок сборной Ямайки, не такая уж и потеря. Да, для сегодняшнего «Спартака» нормальный футболист, но не более того. Это не звезда какая-то, за кого нужно держаться. Пока что Соболев играет лучше, другое дело, что он должен иметь замену.