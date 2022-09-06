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Ловчев: «Сегодняшний футбол „Спартака“ – самый лучший за последнее время»

вчера, 21:11

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе Гильермо Абаскаля в московском клубе.

Как оценить работу Абаскаля? Неплохо. «Спартак» играет ярко, красиво, забивает голы, а вот когда сошлись с командой приличного уровня, то сразу стало заметно, что игроки ниже уровнем, чем у «Зенита». Сегодняшний футбол «Спартака» – самый лучший за последнее время.

Николсон публично выражает своё недовольство игровым временем? Это его проблемы, он игрок сборной Ямайки, не такая уж и потеря. Да, для сегодняшнего «Спартака» нормальный футболист, но не более того. Это не звезда какая-то, за кого нужно держаться. Пока что Соболев играет лучше, другое дело, что он должен иметь замену.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 02:51
Отметил бы, что Спартак стал играть, как с позиции силы, так и прагматично. С Зенитом это было заметно. Как и то, что игроки действительно уступали классом зенитовцам. Это бросалось в глаза. Начиная от техники, работы с мячом, в мысли. Заторможенность я бы в общем сказал.
Даже такой Зенит можно обыгрывать и отбирать очки. Игроки Спартака превосходят классом те же Химки.
ABir
ABir
сегодня в 00:37
То что игроки ниже уровнем, не вина Абаскаля. Но это не отменяет задачи, подтягивать тех, кто может до нужного уровня
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:45
Снова жека врёт, он недавно хвалил спартак карреры.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:44
не хватает мотивации и физ подготовки для победы...
sv_1969
sv_1969 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:37
грЯзьпром один )))
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 21:32
Если сравнить с прошлым сезоном, то несомненно лучше.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:30
Твёрдый претендент на высокие места,со 2 по 5,среди шести прочих кандидатов.С одним встретится в следующем туре,где немного проясниться:Кто есть какой Ху...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:20
На своё пятое место вполне наигрывают!...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:16
Пожалуй это правда
ДСА
ДСА
вчера в 21:12
Все равно хуже питерского.
Гость
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