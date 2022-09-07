Де Брюйне: «Холанд очень хорошо адаптировался»

Полузащитник «Манчестер Сити» похвалил своего одноклубника после победы над «Севильей».

Он адаптировался очень хорошо. Кроме голов есть и другая часть игры, в этом смысле приспособиться сложнее. Если Холанд поймает наш стиль игры, то заиграет на еще более крутом уровне.