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Де Брюйне: «Холанд очень хорошо адаптировался»

вчера, 09:18
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне похвалил своего одноклубника Эрлинга Холанда после победы над «Севильей».

Он адаптировался очень хорошо. Кроме голов есть и другая часть игры, в этом смысле приспособиться сложнее. Если Холанд поймает наш стиль игры, то заиграет на еще более крутом уровне.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:12
Холланд отбитый конечно, если пройдет сезон без травм, то побьет легендарный рекорд Годфри Читалу по голам за год
David Young
David Young ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 09:27
Здравствуйте.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:19
Это признак мастерства...
Гость
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