Де Брюйне: «Холанд очень хорошо адаптировался»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне похвалил своего одноклубника Эрлинга Холанда после победы над «Севильей».
Он адаптировался очень хорошо. Кроме голов есть и другая часть игры, в этом смысле приспособиться сложнее. Если Холанд поймает наш стиль игры, то заиграет на еще более крутом уровне.
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