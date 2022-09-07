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Мостовой о заявке сборной: "35 человек в расширенном списке? На одну игру?

вчера, 13:46

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор.

35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную. Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте ещё некоторых экс-футболистов вызовем.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:56
Всегда нужна жизнь!
Или хоть имитация жизни...
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 15:52
Да я понимаю... Ну ладно... Посмотрят столько.
протон
протон
вчера в 15:50
Мостовой эксперт.. он думает что если играл в футбол, то всё и так знает. Поэтому он ничего не изучает, ни игроков не знает, ни команды, тренерскую лицензию получать тоже не для него. Вот и сидит бывший хороший футболист и несёт ахинею всякую, всё равно для наших СМИ и так норм
Alexey24
Alexey24
вчера в 14:27
А Мостовой бывает чем-то доволен??? Мне кажется ему все не так!)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:23, ред.
Эти матчи-спортивный туризм! Ведь выпусти наше стадо в свободное плавание,они встретятся все в трёх-четырёх местах мира.Кроме истомившегося на Лазурных берегах Головина,который сразу на Кузбасс рванёт. А так хоть новый мир одним глазком посмотрят.
Ну кто сможет оторваться от экрана смартфона(айфона).
Варвар7
Варвар7 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:56
Всё равно многовато на Иран и Киргизию!
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:51
Думаю что столько так как вроде две игры заявляли.
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:49
Экс футболист это царек про себя))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:49
Думаю здесь он прав!
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