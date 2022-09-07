Мостовой о заявке сборной: "35 человек в расширенном списке? На одну игру?

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о расширенном составе сборной России на сентябрьский сбор.

35 человек в расширенном списке? На одну игру? По фамилиям нет претензий, потому что всех надо смотреть и все достойны сыграть за сборную. Но количество, куда столько? Чтобы сыграть одну игру с Кыргызстаном? Количество смущает. Давайте ещё некоторых экс-футболистов вызовем.