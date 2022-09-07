Символическая антисборная 8-го тура РПЛ. Промес, молодёжь и шоу в матче «Ростова»

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сегодня, 12:59

Веселили судьи, опытные и молодые игроки – полный набор.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки»)

Никто не находил оборону «Химок»? Потерялись, в пяти матчах РПЛ и Кубка пропустили пятнадцать мячей после ухода Юрана. Развалилась команда без тренера, который сумел сделать упор как раз на оборону. Лантратов тоже заскучал, Илья начал ошибаться. Сильный голкипер, поэтому даже против «Оренбурга» была парочка сэйвов. Но именно его неудачная игра на выходе привела к победному мячу «Оренбурга». Оборона провалилась, но и последний рубеж подвел.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Пришло его время страдать. К 19-летнему хавбеку, который играет справа в защите – проклятая позиция в «Спартаке», многие относились с симпатией. Но оцениваем отдельно взятый матч. Против «Зенита» молодой футболист пять раз потерял мяч, каждый третий пас – мимо, ни одного созданного момента. Левый фланг «Зенита» разорвал правый фланг «Спартака». Потеря Мартинса может усугубить проблему, как игра Соболева в качестве правого атакующего игрока – страховать оборону форвард предсказуемо не умеет.

Никита Чернов («Спартак»)

Классный защитник для «Крыльев Советов» или «Урала», но вряд ли игрок основы ЦСКА и «Спартака», если мечтать о высоких местах. Абаскаль и так постарался подготовить Никиту к ударам судьбы, но зачем молодой Чернов проиграл место в основе хавбеку Литвинову. В центральном матче Руслана передвинули в опорную зону – не сильно помогло, а Никита потерял мяч, когда забивал Ловрен. Когда Сантос, Вендел, Малком и Мостовой устроили карусель с 23 ударами по воротам Максименко, Чернов тоже не помог.

Михаил Смирнов («Факел»)

В 32 года человеку, который не разбалован сезонами в РПЛ , нужно лучше готовиться к матчам и изучать особенности соперника. Юркий Милсон, вышедший на замену в перерыве, проскочил Михаила перед тем, как заработать пенальти. Также Смирнов в добавленное время замешкался с мячом, позволил все тому же сопернику себя обворовать, выйти один на один, обыграть Свинова и забить третий мяч в ворота «Факела». Тренеру команды это поражение стоило работы.

Александр Зуев («Химки»)

Понятно, что игра «Оренбурга» и «Химок» не была односторонней, поскольку гости банально сильнее по составу. Когда Идову в форме, то он закрывал левый фланг, проблем не было. Теперь Брайан пропал из заявки Спартака Гогниева, но легче не стало. Зуев терял мяч – каждый четвертый пас неточный, пытался активничать в атаке, но его обыгрывали. Уступал в борьбе, что помогало «Оренбургу» разгонять перспективные атаки.

Полузащитники

Франсуа Камано («Локомотив»)

Керк, Миранчук и Игнатьев хотя бы старались против «Ахмата» — били по воротам, Антон даже моменты создавал. Но у Миранчука 7 передач под удар, а у Камано одна. У Керка четыре удара, у Франсуа всего один. Понятно, что на месте опытного игрока ждали Изидора, если бы не травма, но «Локомотив» дожил до домашнего поражения в матче, в котором с 28-й минуты играли в большинстве, а на 42-й судья подарил пенальти.

Сергей Терехов («Сочи»)

После травм Ангбана и Цаллагова у Гаранина не осталось людей для опорной зоны. Напарником Нобоа вынужденно стал Терехов, и эксперимент провалился. Хотя «Сочи» на классе обозначал присутствие в матче с «Краснодаром», били по воротам Сафонова, если присмотреться, то запрограммировали себя на поражение как раз из-за недоработок в опорной зоне. Даже Рамиресу не мешали бить по воротам из центра. Терехов в роли опорника оставлял зоны для проходов, не чувствует задачи этого амплуа.

Денис Глушаков («Химки»)

Инопланетяне похитили Дениса, поменяли на копию, которая не умеет играть в футбол. Репликант сначала создал ответный мяч «Оренбурга» — небрежно отбросил мяч, который на фланге перехватил игрок соперника. Также на счету паленой копии Глушакова постоянные потери позиции, апелляции к напарникам и проигранная борьба во второй голевой атаке соперника. А когда «Оренбург» забивал третий, то Глушаков оставил свободным единственного человека, который мог забить.

Михаил Игнатов («Спартак»)

В какой-то момент футболистов «Спартака» может начать злить упрямство Абаскаля. Профессиональные игроки очень не любят, когда в основе оказываются неготовые мастера, поскольку игра в меньшинстве, особенно против «Зенита» — приговор. Игнатов даже не смог обозначить позицию против фаворита – на своей половине поля коснулся мяча столько же в раз, как на чужой. А самое ужасное – Михаил забраковал 55 % пасов, это показатель любителя.

Квинси Промес («Спартак»)

Худшие матчи голландец провел против «Ахмата», «Динамо» и «Зенита» — три поединка, в которых «Спартак» потерял очки и веру в чудо. Промес крут, но он скорее как Малком. Тут постоит, чтобы отдохнуть, там включится – будет поздно. Как и бразилец из «Зенита», Промес чаще хорош против тех, с кем «Спартак» в теории и так должен справляться. Зависимость от успехов голландца очевидна, и «Зенит» закрыл Промеса наглухо – 1 удар, 1 созданный момент за всю игру.

Нападающий

Мохамед Конате («Ахмат»)

Редко в этот состав попадают люди с голами. Но Конате забил, а потом начудил. Сначала форвард, который в хорошей физической форме, локтем приложил соперника в чужой штрафной – чистая желтая карточка. Затем, уже зная, что в пассиве есть предупреждение, Конате на чужой половине поля грубо атаковал Карпукаса. В профессиональный футбол играют головой, если нападающий удаляется на 28-й минуте – он подвел.

Главный тренер

Гильермо Абаскаль («Спартак»)

Комппер заслужил увольнение, как и Циннбауэр, но «Локомотив» плох давно. Многие проиграли не разгромно, из-за индивидуальных ошибок футболистов. А вот «Спартак» по делу уступил «Зениту», причем счет мог быть крупнее, учитывая два десятка ударов гостей по воротам Максименко. Абаскаль проиграл борьбу на флангах, в двух опорных зонах, у чужих ворот. Плохой план на игру, и перестроиться не сумели.

Шоу Бобровского-Мешкова. Тройной пенальти в ворота Бабурина

Карпину не хватает такого футболиста, как Роман Еременко. «Ростов» создал 27 атак с ударами по воротам Бабурина, но умного последнего паса нет, больше других мячи напарникам скидывал Комличенко. Он же толкал в добавленное время защитника в штрафной, тот ответил взаимностью – объятиями, судья назначил пенальти. Отстранили ассистента VAR Мешкова (за грехи в матче «Динамо» — «Урал», ведь не назначил пенальти в ворота москвичей), а виноват главный арбитр игры в Ростове-на-Дону – Бобровский.