Лопетеги: «Нам не хватило точности, чтобы взять три пункта»

Главный тренер «Севильи» высказался о матче своей команды против «Копенгагена» в Лиге чемпионов (0:0).

Это наш первый балл. Нам не хватило точности, чтобы взять три пункта. Мы много атаковали, особенно в первом тайме, но в Лиге чемпионов и в футболе в целом приходится трудно, если завершающий удар оставляет желать лучшего. Отрадно, что мы смогли не пропустить. На этом стадионе очень непросто играть. Болельщики «Копенгагена» очень энергичные. Молодые ребята, игравшие в нашей обороне, смогли справиться с задачей, это здорово.