Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Лопетеги: «Нам не хватило точности, чтобы взять три пункта»

сегодня, 09:07
КопенгагенЛоготип футбольный клуб Копенгаген0 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о матче своей команды против «Копенгагена» в Лиге чемпионов (0:0).

Это наш первый балл. Нам не хватило точности, чтобы взять три пункта. Мы много атаковали, особенно в первом тайме, но в Лиге чемпионов и в футболе в целом приходится трудно, если завершающий удар оставляет желать лучшего. Отрадно, что мы смогли не пропустить. На этом стадионе очень непросто играть. Болельщики «Копенгагена» очень энергичные. Молодые ребята, игравшие в нашей обороне, смогли справиться с задачей, это здорово.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Данилу: «Мы начали не очень хорошо, действовали слишком расслабленно»
Сегодня, 11:12
Сучич — о матче с «Челси»: «Нам пришлось серьёзно попотеть»
Сегодня, 10:32
Окафор: «У нас великолепная команда»
Сегодня, 09:51
Спаллетти: «Мы с наслаждением проживаем эти волшебные еврокубковые вечера»
Сегодня, 09:47
Распадори: «Мы здорово начали сезон, но необходимо трудиться и дальше»
Сегодня, 09:40
Ндомбеле: «Мы здорово сыграли на очень непростом стадионе»
Сегодня, 09:31
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:15
А в ЛаЛиге Лопетеги чего не хватает? За 5 игр 4 балла и всего 6 забитых шаров. Может, Севе уже не хватает нового тренера?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:13
Нужно было бы выигрывать возможности были...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 