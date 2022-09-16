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Хави: «Вряд ли мы сможем набрать 100 очков в Ла Лиге»

сегодня, 21:51

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, смогут ли каталонцы набрать 100 очков по итогам сезона Ла Лиги.

Вряд ли мы сможем набрать 100 очков. Могу ошибаться, но дальше будет видно. Некоторые соперники могут отобрать у нас очки. Есть немало коллективов, которые хорошо стартовали. Всегда можно потерять очки.

В 6-м туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Эльче».

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Барселона  Хави
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Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 22:07
хоть бы 50 набрали чтобы в 10-ку попасть
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:00, ред.
Понимаю... Депрессняк после Мюнхена.

P.S. Надо опрокинуть пару рюмок Мартеля и попытаться снова взять себя в руки...
Гость
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