Хави: «Вряд ли мы сможем набрать 100 очков в Ла Лиге»

Главный тренер «Барселоны» высказался о том, смогут ли каталонцы набрать 100 очков по итогам сезона Ла Лиги.

Вряд ли мы сможем набрать 100 очков. Могу ошибаться, но дальше будет видно. Некоторые соперники могут отобрать у нас очки. Есть немало коллективов, которые хорошо стартовали. Всегда можно потерять очки.