Хави: «Вряд ли мы сможем набрать 100 очков в Ла Лиге»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, смогут ли каталонцы набрать 100 очков по итогам сезона Ла Лиги.
Вряд ли мы сможем набрать 100 очков. Могу ошибаться, но дальше будет видно. Некоторые соперники могут отобрать у нас очки. Есть немало коллективов, которые хорошо стартовали. Всегда можно потерять очки.
В 6-м туре чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Эльче».
P.S. Надо опрокинуть пару рюмок Мартеля и попытаться снова взять себя в руки...
P.S. Надо опрокинуть пару рюмок Мартеля и попытаться снова взять себя в руки...