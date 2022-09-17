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Силкин: «Игроки „Динамо“ не в восторге от тактики Йокановича»

сегодня, 12:14

Сергей Силкин высказал предположение, что игроки «Динамо» недовольны той тактикой, которую использует тренер Славиша Йоканович.

К сожалению, игра команды пока не впечатляет. При Сандро Шварце она демонстрировала атакующий футбол, а настроить его гораздо сложнее, чем «припарковать автобус» в собственной штрафной. Да, закрывшись в обороне, вышло обыграть «Спартак» в дерби, но красно-белые не реализовали моменты, а «Динамо» повезло с грубейшей ошибкой Наиля Умярова. Зато упустили победы в Воронеже и Нижнем Новгороде. Наверное, не совсем правильно говорить, что Йоканович сломал прежнюю игру, но даже по послематчевым интервью ребят чувствуется: они не в восторге от такой тактики.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 14:07
Уважаемый, к Вам лично, у меня вообще нет претензий. Всё правильно сказали!!! Молодец!!! Полностью согласен!!!!!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 14:02
Либо надо гнать тренеров, либо игроков.
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:45
Вот,блин,я что,против Йокановича выступил? У меня прямая речь :Фриц-жалкий предатель,какими бы он тренерскими талантами не обладал.Глиста эуропейская.А балканца я вообще не знаю,зато руководство "Динамо" привычно,и живёт(при любой смене) именно описанными мною эмоциями.
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 13:34
Йоканович еще даже толком не знаком с игроками, не знает их возможностей. Тренер только начал выстраивать свою модель игры. В футболе очень много ньюансов, которые невозможно учесть за два месяца работы. Команда новая. Что касается Силкина, то он очень некрасиво себя ведет. Вместо того, чтобы проявить тренерскую солидарность, он, каждый раз своими необоснованными претензиями вносит в работу ГТ нервозность. Я мог бы понять, если бы сам Силкин был сильным тренером, но это же не так.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:24
А что вы хотели от югослава? Их сборная была исторически вечным и очень качественным автобусом.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:22
Под руку не говори,Силкин! Зато новый тренер-не немецкий предатель,и руководству нравится,ибо команда снова не претендует на самые высокие места-головной боли меньше.
Capral
Capral
сегодня в 12:43
По-моему, Силкина стало уже очень много в последнее время. Он оказывается даже видит по губам, кто что думает. Похоже, он сам метит на должность ГТ ДИНАМО и разводит смуту в команде. После его работы в ДИНАМО, приличнее было бы смотреть футбол по телевизору и меньше появляться на публике.
Старт сезона 2012, я хорошо запомнил....
xhnsrkbb9723
xhnsrkbb9723
сегодня в 12:16
Тренер определяет тактику
Гость
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