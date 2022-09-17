Силкин: «Игроки „Динамо“ не в восторге от тактики Йокановича»

высказал предположение, что игроки «Динамо» недовольны той тактикой, которую использует тренер .

К сожалению, игра команды пока не впечатляет. При Сандро Шварце она демонстрировала атакующий футбол, а настроить его гораздо сложнее, чем «припарковать автобус» в собственной штрафной. Да, закрывшись в обороне, вышло обыграть «Спартак» в дерби, но красно-белые не реализовали моменты, а «Динамо» повезло с грубейшей ошибкой Наиля Умярова. Зато упустили победы в Воронеже и Нижнем Новгороде. Наверное, не совсем правильно говорить, что Йоканович сломал прежнюю игру, но даже по послематчевым интервью ребят чувствуется: они не в восторге от такой тактики.