Силкин: «В АПЛ „Зенит“ занимал бы место во втором десятке»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился мыслями о силе «Зенита». Сине-бело-голубые, чемпионы России последних четырех сезонов, лидируют в таблице РПЛ сезона-2022/23.

Для того чтобы добиваться результата в еврокубках, необходимо выступать в более сильном чемпионате. В Санкт-Петербурге собраны классные исполнители, но уровень РПЛ упал. И когда российские команды выходили на международную арену, они регулярно сталкивались с проблемами. Вспомните, сколько лет не удается выйти в плей-офф ЛЧ . Когда со страны снимут ограничения, разница в классе будет еще больше бросаться в глаза. Думаю, если бы «Зенит» выступал в АПЛ , он занимал бы место во втором десятке, но не участвовал бы в проходных матчах. И уровень мастерства футболистов там бы рос. А в чемпионате России судьба встреч для петербуржцев зачастую решается до стартового свистка. Соперники их банально боятся и сдаются еще до игры. Им и усилий прилагать не приходится.