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Силкин: «В АПЛ „Зенит“ занимал бы место во втором десятке»

сегодня, 11:51

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о силе «Зенита». Сине-бело-голубые, чемпионы России последних четырех сезонов, лидируют в таблице РПЛ сезона-2022/23.

Для того чтобы добиваться результата в еврокубках, необходимо выступать в более сильном чемпионате. В Санкт-Петербурге собраны классные исполнители, но уровень РПЛ упал. И когда российские команды выходили на международную арену, они регулярно сталкивались с проблемами. Вспомните, сколько лет не удается выйти в плей-офф ЛЧ. Когда со страны снимут ограничения, разница в классе будет еще больше бросаться в глаза. Думаю, если бы «Зенит» выступал в АПЛ, он занимал бы место во втором десятке, но не участвовал бы в проходных матчах. И уровень мастерства футболистов там бы рос. А в чемпионате России судьба встреч для петербуржцев зачастую решается до стартового свистка. Соперники их банально боятся и сдаются еще до игры. Им и усилий прилагать не приходится.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:13
Не факт, что удержался бы в АПЛ
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:13
А я бы добавил , и то не факт
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:12
Вот откуда Силкину это знать? Он что, работал в английском чемпионате? Я не поклонник зенита, но это пустые , ни чем не подкрепленные слова.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 12:07
Зенит не собирается в АПЛ. А кому зудит в одном месте, тот пусть и пристраивает это место к АПЛ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:56
Хочу поправить, зенит в англии был бы во втором десятке чемпионшипа.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:53
А может и в третьем...
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