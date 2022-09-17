Силкин: «Молодые игроки „Динамо“ сбавили к себе требования»

Бывший главный тренер «Динамо» высказал мнение об игре футболистов бело-голубых и в сезоне-2022/23.

Что касается Захаряна, у меня складывается впечатление, что он уже сидит на чемоданах. Фомин же, когда перешел из «Уфы» в «Динамо», изо всех сил старался доказать свою состоятельность. Ему это удалось, но дальнейшего прогресса не последовало. В целом молодые футболисты москвичей сбавили к себе требования после удачного прошлого сезона. Вдобавок уехали лидеры. Чего в такой ситуации ждать от команды? Да, пришли новички, но им требуется время на адаптацию.