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Силкин: «Молодые игроки „Динамо“ сбавили к себе требования»

сегодня, 10:56

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказал мнение об игре футболистов бело-голубых Арсена Захаряна и Даниила Фомина в сезоне-2022/23.

Что касается Захаряна, у меня складывается впечатление, что он уже сидит на чемоданах. Фомин же, когда перешел из «Уфы» в «Динамо», изо всех сил старался доказать свою состоятельность. Ему это удалось, но дальнейшего прогресса не последовало. В целом молодые футболисты москвичей сбавили к себе требования после удачного прошлого сезона. Вдобавок уехали лидеры. Чего в такой ситуации ждать от команды? Да, пришли новички, но им требуется время на адаптацию.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:49
Арсен похоже уже в Челси!
Capral
Capral
сегодня в 11:40, ред.
Но еще вчера, Силкин обвинял Йокановича в якобы невнятной игре и при этом пиарил шварца. Сегодня, наконец-то, Силкин понял, что новичкам команды нужно сыграться. И про какой удачный прошлый сезон говорит Силкин?! Про бронзу с горьким привкусом очевидного провала?! Или про проигранный финал кубка?!
Господин Силкин, определитесь пожалуйста....
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 11:35
Деньги ляшки жгут.
sd27ytve7yfe
sd27ytve7yfe
сегодня в 11:24
Видно были само уверены
2z2c46x5t4v7
2z2c46x5t4v7
сегодня в 11:03
Так и есть
Гость
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