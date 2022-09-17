Канчельскис: «Матч с „Зенитом“ станет хорошей проверкой для Захаряна»

Футбольный тренер поделился ожиданиями от игры полузащитника московского «Динамо» в матче против петербургского «Зенита».

Матч против «Зенита» — хорошая проверка для Захаряна. Исход таких противостояний решают лидеры на поле. Арсен не всегда стабилен в топовых матчах — частенько растворяется на поле, если у команды что-то идет не так. Поглядим, справится ли он с давлением, которое возникло вокруг него за последнее время. Если футболист силен духом, то никакой сорвавшийся трансфер не должен влиять на его игру. Думаю, болельщики «Динамо» ждут от Арсена немного большего.