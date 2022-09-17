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Канчельскис: «Матч с „Зенитом“ станет хорошей проверкой для Захаряна»

сегодня, 12:20
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит19:00 Не начался

Футбольный тренер Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от игры полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в матче против петербургского «Зенита».

Матч против «Зенита» — хорошая проверка для Захаряна. Исход таких противостояний решают лидеры на поле. Арсен не всегда стабилен в топовых матчах — частенько растворяется на поле, если у команды что-то идет не так. Поглядим, справится ли он с давлением, которое возникло вокруг него за последнее время. Если футболист силен духом, то никакой сорвавшийся трансфер не должен влиять на его игру. Думаю, болельщики «Динамо» ждут от Арсена немного большего.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 15:48
Это хорошая проверка для всей команды.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:04
Стоимость на transfermarkt: 15 млн € - какие еще проверки могут быть, у некоторых вся команда меньше стоит. Захарян обязан играть в любом матче не ниже того уровня, которого от него ждут.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:19
Новую игрушку нашли.
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 13:09
А почему именно этот матч?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:24
Один матч этот , вообще не показатель.
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