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Булыкин: «Нас ждёт интересный матч, и не скажу, что „Зенит“ – фаворит»

сегодня, 18:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч идет

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил расклад сил в матче 10-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит».

Жду дерби двух столиц. «Зенит» как чемпион будет сражаться с преследователем по прошлому чемпионату. Думаю, это накладывает свой отпечаток, потому что две команды в прошлом сезоне бились практически за чемпионство. Нас ждёт интересный матч, и не скажу, что «Зенит» – фаворит. Думаю, тут как раз «Динамо» может преподнести сюрприз. На бумаге и по статистике «Зенит» сильнее, а как это будет всё складываться на поле – мы увидим. Если динамовцы соберутся и выдадут хороший матч, то зенитовцам будет очень тяжело, с учётом того, что они играют в гостях.

За счёт чего «Динамо» может превзойти «Зенит»? По мастерству, конечно, будет тяжело, но по самоотдаче они вполне могут. Мы знаем, что в футболе не всегда выигрывает сильнейший, а, как у нас говорят, кто больше хотел. Поэтому, если динамовцы хорошо настроятся на этот матч и каждый выдаст лучшую игру, понятное дело, «Динамо» может выиграть.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:09
Желаю Зениту точно не выиграть
Гость
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