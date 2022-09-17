Кузнецов: «Магия „Лужников“ для „Торпедо“? Нет, никакой магии нет»

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о причинах поражения «армейцев» в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).
Конечно, удивлён, потому что ЦСКА – лидер чемпионата, а «Торпедо» – аутсайдер.
Ни одного удара в створ во втором тайме? Сбился прицел. Бывают такие игры, когда ничего не идёт и не получается. Плюс соперник хорошо играл в обороне, пластался, каждый мяч старался накрыть. Думаю, очень прямолинейно ЦСКА действовал, раз не создал ни одного момента и не нанёс ни одного удара в створ во втором тайме.
Магия «Лужников» для «Торпедо»? Нет, никакой магии нет. В футболе всегда бывают чёрная и белая полосы. «Торпедо» не выигрывало с начала чемпионата, когда-то это должно было случиться. Случилось в матче с ЦСКА именно – с лидером.