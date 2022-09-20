Мостовой: «Верю ли, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024? Верю»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах на допуск сборной России к жеребьевке отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Верю ли, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024? Верю. Скорее да, чем нет. Ровно так же, как и на чемпионат мира. Поначалу тоже никто не верил. Ну пожалуйста. Да, турнир через два года, но жеребьёвка в октябре. Если бы жеребьёвка была в 2023-м, то я бы сказал: вы чего? Но жеребьёвка будет сейчас, поэтому такое может быть.