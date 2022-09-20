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Мостовой: «Верю ли, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024? Верю»

сегодня, 15:38

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о шансах на допуск сборной России к жеребьевке отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.

Верю ли, что России не будет на жеребьёвке Евро-2024? Верю. Скорее да, чем нет. Ровно так же, как и на чемпионат мира. Поначалу тоже никто не верил. Ну пожалуйста. Да, турнир через два года, но жеребьёвка в октябре. Если бы жеребьёвка была в 2023-м, то я бы сказал: вы чего? Но жеребьёвка будет сейчас, поэтому такое может быть.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:10
Возможно и не будет но я уверен, что мы будем выступать на этом турнире.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:05
Надо приостановить работу с УЕФА
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:03
Да и черт с ними
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 15:54
Я вот тоже думаю , на кой у царька червя и далее по списку брать вью((
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:50
Верят обычно в светлое будущее....это так для Мостового на всякий случай. Верю-не верю … Как гадание на ромашке. К чему эти бестолковые интервью и особенно с бестолковыми людьми? И пора заканчивать эту тему. Все увы, ожидаемо. Причем есть большая вероятность, что даже при допуске от УЕФА многие сборные просто отказались бы с нами играть... хотя, если жеребьевку в ручную проводить. Условные сербы, белорусы, казахи, армяне без проблем с нами сыграют. Если найдут такую же беспринципную команду из первой корзины посева, то вполне сможем принять участие в отборе.

Ну а так что, ФИФА/УЕФА попросту не хочет геморроя с отменами матчей, провокациями на трибунах и прочим, проще не допустить. Но в таком случае пускай не вставляют палки в колеса соперникам по товаркам и футболистам, которые будут как-то связаны с Россией.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:45
Все возможно.
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