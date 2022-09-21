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Орлов: «Переход сборной России в Азию – глупость»

сегодня, 01:00

Журналист Геннадий Орлов отреагировал на недопуск сборной России к отбору Евро-2024.

А что от нас сейчас зависит? Как быть игрокам? Для них это, конечно, плохо. Это как раз скажется на уровне их мастерства, потому что они варятся в собственном соку и не могут проверить свои возможности во встречах с зарубежными футболистами, которые сильнее их. А отстранение — это политическая история. По поводу Азии, нас и не пустят, а если бы даже и пустили, то вы представляете, что за перелеты будут? Это же сколько надо будет летать футболистам, а они что, железные? Жертвовать здоровьем ради игры? А ради какой игры? Чем азиатская лига лучше, чем наш футбол? У нас один путь — в Европу. Другого нет. Надо ждать.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:01
Всё это сейчас выглядит как гадание на кофейной гуще.
Весь мир меняется и неизвестно что будет через год.
Время всё расставит по местам.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 01:26
А что случилось?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:09
Да мы и в Азии не кому не нужны!
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