Кавазашвили: «Мы создадим альтернативную УЕФА организацию»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение не допускать сборную России до жеребьевки Евро-2024.
Естественно, нам путь на Евро закрыт. Я предупреждал об этом, когда только первые санкции были применены в отношении российского футбола. Нечего было руководству РФС унижаться перед УЕФА и ФИФА, просить прощения, индульгенции. Когда мы победим, тогда Европа одумается и будет с нами дружить. Надо подождать, самим рано проявлять инициативу. Не надо кулаком стучать в грудь и кричать, что вас бросим. Мы, как толерантные и культурные люди будем ждать. В свое время, сами будем проводить работу и создадим альтернативную организацию ФИФА и УЕФА с дружественными странами.
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Абсолютно верно сказал.
В свое время, сами будем проводить работу и создадим альтернативную организацию ФИФА и УЕФА с дружественными странами.
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мыль веет утопией
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Абсолютно верно сказал.
В свое время, сами будем проводить работу и создадим альтернативную организацию ФИФА и УЕФА с дружественными странами.
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мыль веет утопией