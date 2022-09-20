Кавазашвили: «Мы создадим альтернативную УЕФА организацию»

Экс-футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение не допускать сборную России до жеребьевки Евро-2024.

Естественно, нам путь на Евро закрыт. Я предупреждал об этом, когда только первые санкции были применены в отношении российского футбола. Нечего было руководству РФС унижаться перед УЕФА и ФИФА , просить прощения, индульгенции. Когда мы победим, тогда Европа одумается и будет с нами дружить. Надо подождать, самим рано проявлять инициативу. Не надо кулаком стучать в грудь и кричать, что вас бросим. Мы, как толерантные и культурные люди будем ждать. В свое время, сами будем проводить работу и создадим альтернативную организацию ФИФА и УЕФА с дружественными странами.