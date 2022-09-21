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Кутепов: «Хочу играть ещё минимум пять лет»

сегодня, 09:16

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, как долго собирается выступать на профессиональном уровне.

Хочется играть как можно дольше, но мне всё-таки не 18 лет. Что в 18 лет восстанавливалось за один-два дня, сейчас уже проходит не так быстро. Надеюсь, мой режим и стиль жизни вне поля позволят мне играть по-максимуму ― минимум пять лет. У Лебеденко попрошу рецепт долголетия. У меня ещё есть цели в футболе, в том числе со сборной.

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Все комментарии
Nottrow
Nottrow
сегодня в 11:12
Как ушел из спартака, так и на футболиста стал похож.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:05
Сидеть на скамейке можно и еще 25 лет...)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:22
Играй себе тихо в ПФЛ и уйди молча. История тебя не запомнит
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:18
Кутепов,, ты не звезда...
Просто не привлекай к себе внимание
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:16
Кутя прикидывается Иброй в одно время даже срижка была как у шведа.
7rha94s64654
7rha94s64654
сегодня в 09:17
это хорошая идея, так держать...
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