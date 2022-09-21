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Кутепов: «Зимой при Ваноли „Спартак“ вёл со мной переговоры о контракте»

сегодня, 08:21

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, что мог остаться в «Спартаке», а также рассказал о своих перспективах под руководством бывшего тренера «красно-белых» Паоло Ваноли.

На зимних сборах Ваноли наигрывал меня в основе. В тот момент у меня были новые надежды. Новый тренер, нужно доказывать. Я надеялся, что ситуация для меня изменится в лучшую сторону, начну играть. Но судьба распорядилась иначе.

Тогда переговоры о новом контракте находились в активной фазе. Мой агент приезжал на сборы общаться с руководством, я хотел остаться – провёл в «Спартаке» столько лет, это мой первый большой профессиональный клуб. До него я только во второй лиге играл.

Зарплата в тот момент не была важна. Я шёл на понижение, для меня деньги не были приоритетом. Главное ― играть.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 08:58
Зато подписали Мевлю, который полгода не выходил на поле
И Бальде, у которого пузо больше , чем у Широкова
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:48
Ну да, зарплата не важна. Даже то понижение что он хотел и то больше, чем он заслуживает.
7kx75fdyzseu
7kx75fdyzseu
сегодня в 08:23
Это уже в прошлом
Гость
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