Кутепов: «Зимой при Ваноли „Спартак“ вёл со мной переговоры о контракте»

Защитник «Торпедо» рассказал, что мог остаться в «Спартаке», а также рассказал о своих перспективах под руководством бывшего тренера «красно-белых» .

На зимних сборах Ваноли наигрывал меня в основе. В тот момент у меня были новые надежды. Новый тренер, нужно доказывать. Я надеялся, что ситуация для меня изменится в лучшую сторону, начну играть. Но судьба распорядилась иначе.

Тогда переговоры о новом контракте находились в активной фазе. Мой агент приезжал на сборы общаться с руководством, я хотел остаться – провёл в «Спартаке» столько лет, это мой первый большой профессиональный клуб. До него я только во второй лиге играл.

Зарплата в тот момент не была важна. Я шёл на понижение, для меня деньги не были приоритетом. Главное ― играть.