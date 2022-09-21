Полузащитник «Реала» Асенсио не исключил, что может перейти в «Барселону»

Полузащитник «Реала» прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны».

Я не думал об этом (о переходе в «Барселону»). Я не могу дать вам ответ прямо сейчас. Многие друзья рассказали мне о новостях о том, что «Барса» хочет подписать меня. Я получил около 200 сообщений. Ходит много слухов, и много чего мы не знаем. В 2023 году я смогу подписать контракт с любым клубом, потому что мой контракт с «Реалом» заканчивается.