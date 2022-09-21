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Полузащитник «Реала» Асенсио не исключил, что может перейти в «Барселону»

сегодня, 09:31

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал слухи об интересе со стороны «Барселоны».

Я не думал об этом (о переходе в «Барселону»). Я не могу дать вам ответ прямо сейчас. Многие друзья рассказали мне о новостях о том, что «Барса» хочет подписать меня. Я получил около 200 сообщений. Ходит много слухов, и много чего мы не знаем. В 2023 году я смогу подписать контракт с любым клубом, потому что мой контракт с «Реалом» заканчивается.

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shlomo
shlomo ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 10:08
Как минимум не стал делать резких заявлений. Либо действительно есть какие-то контакты, либо просто не глупый. Но значит что-то есть (дыма без огня не бывает... тем более из Реала да в Барсу...). Обычно в таких случаях игроки категорически отрицают и заявляют о том, что они сосредоточены только на своём текущем клубе, а потенциальный переход это только слухи и сплетни. А тут никакого отрицания, очень уклончивый ответ. Как минимум налицо какая то обида на Реал.

Хотя возможно просто агент создал шумиху из ничего, чтобы выбить из Реала денег побольше. Да и руководство Барсы и Реала сейчас в хороших отношениях, вместе Суперлигу пробивают...:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:58
Всё может быть...
David Young
David Young
сегодня в 09:41
Этот вариант следует рассматривать явно не в первую очередь ввиду двух причин, главным образом: тому что это самый главный соперник Реал Мадрида и тому что там может быть не много игровой практики.
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