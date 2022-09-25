Колосков: «Матч с Киргизией разрешили, футбольная Россия не в изоляции»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Киргизией.
Откровенно говоря, я не рассчитывал на феерическую игру — нет стимула. Долго не собирались, двойной состав, киргизов специально никто не изучал. Сама игра была посредственной и с той, и с другой стороны, смотреть ее было неинтересно.
Но всегда надо искать что-то позитивное. Во-первых, команда провела сбор, игроки почувствовали, что они нужны. Во-вторых, матч хоть и товарищеский, но он был разрешен международной федерацией футбола. Это говорит о том, что футбольная Россия не в изоляции. Сборная имеет возможность и право играть с теми командами, которые в этом заинтересованы. Матч с Киргизией прервал блокаду, выстроенную недружественными нам странами. Вот это самое главное достижение. Оно дает возможность рассчитывать на то, что и другие Федерации согласятся с нами сыграть. РФС — полноправный член ФИФА и УЕФА со всеми вытекающими последствиями.
"когда собаке делать нечего,так она яйца лижет" , а рфс очень старательно вылизывает их всяким фИфам и прочим....сидят на откатах и вылизывают ....
"когда собаке делать нечего,так она яйца лижет" , а рфс очень старательно вылизывает их всяким фИфам и прочим....сидят на откатах и вылизывают ....
может, и ещё раз с Киргизией сыграем ...
может, и ещё раз с Киргизией сыграем ...
Какой на*ер позитив он в полной за*нице усмотрел ?!
Какой на*ер позитив он в полной за*нице усмотрел ?!
Как говорит старая русская пословица :
С дранной собаки хоть шерсти клок.))))).
Как говорит старая русская пословица :
С дранной собаки хоть шерсти клок.))))).
Осталось на Чемпионат мира попасть !
Осталось на Чемпионат мира попасть !