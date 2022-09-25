Колосков: «Матч с Киргизией разрешили, футбольная Россия не в изоляции»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Киргизией.

Откровенно говоря, я не рассчитывал на феерическую игру — нет стимула. Долго не собирались, двойной состав, киргизов специально никто не изучал. Сама игра была посредственной и с той, и с другой стороны, смотреть ее было неинтересно.