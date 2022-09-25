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Колосков: «Матч с Киргизией разрешили, футбольная Россия не в изоляции»

25 сентября 2022, 09:10
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Киргизией.

Откровенно говоря, я не рассчитывал на феерическую игру — нет стимула. Долго не собирались, двойной состав, киргизов специально никто не изучал. Сама игра была посредственной и с той, и с другой стороны, смотреть ее было неинтересно.

Но всегда надо искать что-то позитивное. Во-первых, команда провела сбор, игроки почувствовали, что они нужны. Во-вторых, матч хоть и товарищеский, но он был разрешен международной федерацией футбола. Это говорит о том, что футбольная Россия не в изоляции. Сборная имеет возможность и право играть с теми командами, которые в этом заинтересованы. Матч с Киргизией прервал блокаду, выстроенную недружественными нам странами. Вот это самое главное достижение. Оно дает возможность рассчитывать на то, что и другие Федерации согласятся с нами сыграть. РФС — полноправный член ФИФА и УЕФА со всеми вытекающими последствиями.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:37
Это было еше в прошлом веке, все его дружки в ФИФА и УЕФА, или сидят, или почили.
pomor45
pomor45 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:46
Всё он знает. Он слишком долго тёрся среди этих ребят. Сглаживает углы.
vwwjoy
vwwjoy ответ pomor45 (раскрыть)
25 сентября в 22:19
Согласен!
"когда собаке делать нечего,так она яйца лижет" , а рфс очень старательно вылизывает их всяким фИфам и прочим....сидят на откатах и вылизывают ....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
25 сентября в 20:50
Он (Колосков) просто не в теме. Никакого разрешения и согласования на неофициальный матч от ФИФА не требуется. Их представитель после матча заявил, что этот матч неофициальный и под эгиду ФИФА не попадает. Видно Колосков уже не следит за информацией.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Gahi (раскрыть)
25 сентября в 20:47
Уважаемый, это простая политика. Босния Европейская страна, а ЕС - источник множества санкций против РФ. А Киргизия - член ОДКБ, входит в Евразийский союз. Естественно они далеки от санкций.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
25 сентября в 20:45
Это обычная практика. Сторона принимающая всегда получает деньги на организацию матча, оплату судей, питание команд. медицину на стадионе и т.д. Некоторое время назад, РФС заплатил 2 млн $ Аргентинской федерации футбола за приезд их сборной в Москву. Это было обусловлено статусом сб. Аргентины Так что платежи есть всегда, но ситуации различаются
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ minai (раскрыть)
25 сентября в 20:40
И что из этого? Пригласили судью из списка ФИФА. У него форма такая. Почему он должен отказываться от заработка.?
112910415
112910415
25 сентября в 19:29
аж дух захватывает !
может, и ещё раз с Киргизией сыграем ...
Варвар7
Варвар7
25 сентября в 19:16
Да ну, да ладно не в изоляции? Фух аж легче стало! Прям камень с души упал!
pomor45
pomor45 ответ Gahi (раскрыть)
25 сентября в 18:53
Это просто разные формы одного унижения. УЕФА разрешила матч с Боснией и Герцеговиной, будучи уверенными, что игроки пойдут в отказ. РФС повелось, а должно было проработать этот вопрос глубже, но в нас ещё всё живёт какая-то неизбывная вера в европейское благородство. И слишком много в РФС и РПЛ "колосковых", усматривающих лучик света в тёмном царстве. Очередное ПАСЕ.
pomor45
pomor45 ответ Gorasul (раскрыть)
25 сентября в 18:44
За те взносы, которые платит РФС в УЕФА и ФИФА, можно таких киргизских сборных отоварить с десяток. И топы не отказались подзаработать. Достаточно организовать российскую футбольную спартакиаду и пригласить на неё всех желающих. Там может и профессиональная лига по типу КХЛ образуется Думаю, что организаторы Суперлиги могут помочь в этом. Они спят и видят, как этих мародёров из УЕФА на кол посадить.
pomor45
pomor45 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
25 сентября в 18:37
Драная собака - это РФС, а шерсти клок - это взносы, которые она платит, чтобы её драли.
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
25 сентября в 18:32
Также, как ПАСЕ в недавнем прошлом. Интересно, а сколько у нас в стране, и РФС в частности, таких вот колосковых?
pomor45
pomor45 ответ Gahi (раскрыть)
25 сентября в 18:30
Для того, чтобы играть товарищеские матчи с дружественными странами не нужно платить взносы в организации, поставившие себе целью - угробить футбол в России. УЕФА и ФИФА напоминают мне ПАСЕ, в которую мы тоже более 25 лет платили хорошенькие деньжата, чтобы сидеть там и выслушивать оскорбления. Всё логично закончилось сначала отказом платить взносы, когда уже дошли до того, что лишили права голоса, а затем и выходом из этой "демократической" организации. И сейчас надо поступить также - сначала прекратить платить взносы. Развивать и спасать свой футбол в рамках тех ограничений, которые накладывают эти проамериканские организации, сами эти организации нам не нужны.
Kolenok
Kolenok ответ Gahi (раскрыть)
25 сентября в 18:20
Ага,чтобы потом по снегу ноги ломать,лучше бы тур сыграли!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Gahi (раскрыть)
25 сентября в 18:18
Ну у кого то есть своя голова, а кто-то смотрит пропаганду...
pomor45
pomor45
25 сентября в 18:17
Разрешили. И за это разрешение нужно ещё и платить взносы в УЕФА и ФИФА. Начали с отказа гимна и флага, теперь кланяемся за получением разрешения сыграть с таким "топом", как сборная Киргизии. Есть ли дно у этого унижения? Но, этот оптимист находит в этом доброе начало. Если бы его в камере заставили чистить парашу, то и тут он нашёл бы лучик света от до блеска вычищенного им дна.
Gahi
Gahi ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
25 сентября в 18:12
Ранее также сообщалось, что РФС договорился о проведении контрольного поединка против Боснии и Герцеговины и готовы были заплатить определённую сумму. Встреча была запланирована на 19 ноября. Местом проведения утвержден был Санкт-Петербург. Сразу после этого Боснийский хавбек Лука Менало высказал своё мнение - «Я выступаю против того, чтобы проводить этот поединок. Не знаю, поступаю ли правильно, но у меня такое мнение». Нужно добавить, что Миралем Пьянич и Эдин Джеко тоже отказались от поездки в Россию и соответственно их поддержали остальные футболисты. Вот в этом и заключается принципиальная разница между футболистами одной команды от другой, одни согласились играть, а другие нет.
minai
minai ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
25 сентября в 17:44
Я один углядел на нагрудном кармане формы арбитров матча, официальный логотип международной футбольной организации "FIFA " ?
Gahi
Gahi ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
25 сентября в 17:22
Нет не кажется, самое унизительное это тогда когда все отказываться с вами играть. А вот сборной Киргизии нужно дать должное, что футболисты не стали причинять препятствия, а вышли и сыграли с гостями командой Россией у себя на поле. Удачи
Неэгоист
Неэгоист
25 сентября в 16:52
Надо бы ему провериться...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
25 сентября в 16:25
Немного не так. ФИФА публично открестилась от этого матча. Дословно там сказали. Этот матч как неофициальный к ФИФА не имеет отношения. Неслучайно никакие рейтинговые очки он не приносит никому. С точки зрения ФИФА матч Россия - Киргизия и матч Россия - сборная рыбаков острова Шпицберген аналогичны. Неофициальные. Почти как дыр-дыр во дворе после работы.
Николай Жунин
Николай Жунин
25 сентября в 16:16
В Азию, пока принимают, на большее не рассчитывают, да и по уровню .
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
25 сентября в 15:41, ред.
Я одного не пойму. Неужели рядом с Колосковым никого нет, чтоб поднести ему воды, охладить лоб... и свести, наконец, его бред в кулуарное русло ?!
Какой на*ер позитив он в полной за*нице усмотрел ?!
Супервайзер
Супервайзер
25 сентября в 14:50
Даешь курс на игру со сборной Эритреи! По состоянию на 27 мая 2021 года, в рейтинге ФИФА сборная Эритреи находится на 202-м месте. ))
Gorasul
Gorasul
25 сентября в 14:00
Радости - полные штаны. 20ку лямов евро думаю кэшем киргизам отстегнули - смысл? Где там Босния?
Kolenok
Kolenok
25 сентября в 13:25
Хватить врать,всем понятно что мы в жо..!
Знатог
Знатог
25 сентября в 13:10
Ну да типа монумент прорванное кольцо. великое свершение.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Gahi (раскрыть)
25 сентября в 12:09
Согласен с Вами.
Как говорит старая русская пословица :
С дранной собаки хоть шерсти клок.))))).
nikoladolgov
nikoladolgov
25 сентября в 10:43
Ну вот и все !
Осталось на Чемпионат мира попасть !
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