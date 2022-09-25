Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеТоварищеские матчи. Сборные 2022

Дюков: «Институт сборных продолжает свою работу»

сегодня, 00:38
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итоги матча сборных Кыргызстана и России (1:2).

Самое важное, что можно сказать по итогам встречи в Бишкеке — это то, что российские команды вернулись к проведению международных матчей после перерыва. Тренировочные сборы и матчи на этой неделе провели сразу 7 наших команд, в том числе национальная.

Институт сборных продолжает свою работу, игроки получают практику, тренеры — возможность проверить в деле ближайший резерв. Рассчитываем, что и в следующую паузу на матчи сборных мы проведем полноценные учебно-тренировочные сборные и серию товарищеских матчей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Селюк: «К сожалению, мы даже у киргизов еле выигрываем»
Сегодня, 00:21
Гаджи Гаджиев: «Сборная Киргизии заслужила сыграть вничью в этом матче»
Вчера, 22:53
Гладилин: «Соперник хорошо сыграл, их стоит похвалить»
Вчера, 21:25
Лепёхин: «Тяжело разобраться, где основа, а где запас по такой игре»
Вчера, 21:17
Канчельскис: «Самое главное сейчас – смотреть перспективную молодёжь»
Вчера, 21:06
Карпин: «Наша задача была просмотреть, выиграть»
Вчера, 19:23
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:43
А слово какое мудрённое нашёл, - институт сборных!)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:58
И под сборную чиновники сидят
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 