Дюков: «Институт сборных продолжает свою работу»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал итоги матча сборных Кыргызстана и России (1:2).

Самое важное, что можно сказать по итогам встречи в Бишкеке — это то, что российские команды вернулись к проведению международных матчей после перерыва. Тренировочные сборы и матчи на этой неделе провели сразу 7 наших команд, в том числе национальная.

Институт сборных продолжает свою работу, игроки получают практику, тренеры — возможность проверить в деле ближайший резерв. Рассчитываем, что и в следующую паузу на матчи сборных мы проведем полноценные учебно-тренировочные сборные и серию товарищеских матчей.