Гризманн – лучший игрок «Атлетико» в сентябре

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вчера, 11:27

Форвард «Атлетико» н признан лучшим игроком команды в сентябре по итогам опроса среди болельщиков.

В текущем месяце на счету нападающего один гол в 5 матчах. Любопытно, что в четырех из них он выходил на замену после 60-й минуты.