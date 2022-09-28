Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыИспания. Примера 2022/2023

Гризманн – лучший игрок «Атлетико» в сентябре

вчера, 11:27

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком команды в сентябре по итогам опроса среди болельщиков.

В текущем месяце на счету нападающего один гол в 5 матчах. Любопытно, что в четырех из них он выходил на замену после 60-й минуты.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСемак, Карпин и Сторожук номинированы на звание лучшего тренера месяца РПЛ
Вчера, 12:09 Фото
ОфициальноСоболев, Мостовой и Полоз номинированы на звание лучшего игрока месяца РПЛ
27 сентября Фото
ОфициальноПомазун — лучший игрок «Урала» в июле-августе
27 сентября Фото
Юнец из «Виллы» хочет обогнать Де Брюйне. Рассказываем, кто станет лучшим игроком сентября в АПЛ
23 сентябряМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии3
Эриксен признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»
23 сентября
ОфициальноСака — игрок года в Англии
23 сентября
Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:07
Антуан лучший!
Атлетико имеет право выпускать когда хочет. Но именно по отношению к самому Гризманну поведение Атлетов, как минимум не красиво. Его статистика могла бы быть гораздо лучше, если бы он играл в старте. Тем более форму набрал хорошую. А тут чисто бизнес, клубы не хотят пойти друг-другу на уступки, во вред самому игроку.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:54
Ну если болельщики так считают - то да.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:53
Был не плох, согласен!
je75r453q3tx
je75r453q3tx
вчера в 11:49
Молодец он лучший
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 