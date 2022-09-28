Гризманн – лучший игрок «Атлетико» в сентябре

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком команды в сентябре по итогам опроса среди болельщиков.
В текущем месяце на счету нападающего один гол в 5 матчах. Любопытно, что в четырех из них он выходил на замену после 60-й минуты.
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн признан лучшим игроком команды в сентябре по итогам опроса среди болельщиков.
В текущем месяце на счету нападающего один гол в 5 матчах. Любопытно, что в четырех из них он выходил на замену после 60-й минуты.
Атлетико имеет право выпускать когда хочет. Но именно по отношению к самому Гризманну поведение Атлетов, как минимум не красиво. Его статистика могла бы быть гораздо лучше, если бы он играл в старте. Тем более форму набрал хорошую. А тут чисто бизнес, клубы не хотят пойти друг-другу на уступки, во вред самому игроку.
Атлетико имеет право выпускать когда хочет. Но именно по отношению к самому Гризманну поведение Атлетов, как минимум не красиво. Его статистика могла бы быть гораздо лучше, если бы он играл в старте. Тем более форму набрал хорошую. А тут чисто бизнес, клубы не хотят пойти друг-другу на уступки, во вред самому игроку.