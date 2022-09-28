Тихий: «Команда в атакующих действиях играет совсем по-другому»

Защитник «Химок» поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче Кубка России против «Локомотива» (0:5).

Результат — 5:0. Вышло так, потому что команда в процессе становления. Работаем очень много, у нас тренировочная работа, мы в процессе. Ничего страшного в этом не вижу, тренер нам об этом говорит. Я думаю, что всё даст свои плоды в ближайшем будущем — все это увидят.

Сейчас уже прослеживается: команда в атакующих действиях играет совсем по-другому. Год назад играли автобусом. Чуть-чуть физически добавим, и результат будет другой. Есть ли у команды отчаяние? Ни в коем случае.