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Тихий: «Команда в атакующих действиях играет совсем по-другому»

вчера, 20:18
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки0 : 5Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче Кубка России против «Локомотива» (0:5).

Результат — 5:0. Вышло так, потому что команда в процессе становления. Работаем очень много, у нас тренировочная работа, мы в процессе. Ничего страшного в этом не вижу, тренер нам об этом говорит. Я думаю, что всё даст свои плоды в ближайшем будущем — все это увидят.

Сейчас уже прослеживается: команда в атакующих действиях играет совсем по-другому. Год назад играли автобусом. Чуть-чуть физически добавим, и результат будет другой. Есть ли у команды отчаяние? Ни в коем случае.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
вчера в 21:10
Затянулось у вас становление.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:22
Какая победа!
Гость
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