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Вице-президент «Барселоны»: «Мы ещё не полностью выздоровели»

вчера, 21:51

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу высказался о текущем финансовом положении каталонского клуба.

Мы спасли «Барселону», но осталось еще немало проблем. Мы еще не полностью выздоровели. Мы должны экономить и серьезно относиться к деньгам. Предстоит много работы. В ближайшие пять лет ситуация станет лучше. В сезоне-2024/25 мы вернемся на свой уровень.

У нас был период, когда мы не могли выплачивать зарплаты и должны были добиться реструктуризации долгов. Но мы спокойно сделали то, что нужно. Клуб терпел управленческую катастрофу, после прежнего руководства экономическая ситуация оставляла желать лучшего, но приходилось еще и воевать с главными спонсорами. С этим было тяжело справиться.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 22:26
Шансы есть
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:12
Главное теперь избежать рецидива болезни!
Гость
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