Вице-президент «Барселоны»: «Мы ещё не полностью выздоровели»

Вице-президент «Барселоны» по экономическим вопросам Эдуард Ромеу высказался о текущем финансовом положении каталонского клуба.

Мы спасли «Барселону», но осталось еще немало проблем. Мы еще не полностью выздоровели. Мы должны экономить и серьезно относиться к деньгам. Предстоит много работы. В ближайшие пять лет ситуация станет лучше. В сезоне-2024/25 мы вернемся на свой уровень.

У нас был период, когда мы не могли выплачивать зарплаты и должны были добиться реструктуризации долгов. Но мы спокойно сделали то, что нужно. Клуб терпел управленческую катастрофу, после прежнего руководства экономическая ситуация оставляла желать лучшего, но приходилось еще и воевать с главными спонсорами. С этим было тяжело справиться.