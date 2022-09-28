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Тиаго Силва: «Неймар невероятен. Он волшебник»

вчера, 18:50

Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тиаго Силва рассказал о том, как нападающий ПСЖ и «селесао» Неймар готовится к мировому первенству.

Неймар невероятен. Он волшебник. К сожалению, в прошлом он получал довольно тяжелые травмы. В этом году он смог использовать летний период для полноценной подготовки. Я находился с ним в Бразилии, я все это видел. Надеюсь, он продолжит в том же духе и на чемпионате мира.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 21:10
С Неймаром все ясно. Этот парень на высоте играл промежуточно.

За Сборную Бразилии Неймар играл и играет очень великолепно. Он готовится к чемпионату мира, в последнее время всегда читаю что он в форме. 30-летний форвард забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 13 матчах за клуб и сборную в этом сезоне.

Неймар дебютировал за основную сборную страны в 2010 году. Всего Неймар провел 120 матчей за бразильцев.

Пеле — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, он забил 77 голов. На счету Неймара 74 мяча в составе национальной команды.

Это факты. Конечно он мастер.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:03
Согласен, когда голова у него занята футболом он волшебник!, а когда не футболом, то волшебно симулирует от магических и бесконтактных нарушений!)
sv_1969
sv_1969 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 19:54
В этом он великолепен)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:51
По таланту он лучший
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:32
Неймар прогулял свое великолепие
49pjyrd67gu8
49pjyrd67gu8
вчера в 19:15
Неймар, однозначно классный футболист...
David Young
David Young
вчера в 19:03
Можно сказать что волшебник в футбольном смысле, и мастер, конечно.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:53
Нырки у него хорошо получаются
Гость
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