Тиаго Силва: «Неймар невероятен. Он волшебник»

Защитник «Челси» и сборной Бразилии рассказал о том, как нападающий ПСЖ и «селесао» готовится к мировому первенству.

Неймар невероятен. Он волшебник. К сожалению, в прошлом он получал довольно тяжелые травмы. В этом году он смог использовать летний период для полноценной подготовки. Я находился с ним в Бразилии, я все это видел. Надеюсь, он продолжит в том же духе и на чемпионате мира.