Тиаго Силва: «Неймар невероятен. Он волшебник»

Защитник «Челси» и сборной Бразилии Тиаго Силва рассказал о том, как нападающий ПСЖ и «селесао» Неймар готовится к мировому первенству.
Неймар невероятен. Он волшебник. К сожалению, в прошлом он получал довольно тяжелые травмы. В этом году он смог использовать летний период для полноценной подготовки. Я находился с ним в Бразилии, я все это видел. Надеюсь, он продолжит в том же духе и на чемпионате мира.
За Сборную Бразилии Неймар играл и играет очень великолепно. Он готовится к чемпионату мира, в последнее время всегда читаю что он в форме. 30-летний форвард забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 13 матчах за клуб и сборную в этом сезоне.
Неймар дебютировал за основную сборную страны в 2010 году. Всего Неймар провел 120 матчей за бразильцев.
Пеле — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, он забил 77 голов. На счету Неймара 74 мяча в составе национальной команды.
Это факты. Конечно он мастер.
За Сборную Бразилии Неймар играл и играет очень великолепно. Он готовится к чемпионату мира, в последнее время всегда читаю что он в форме. 30-летний форвард забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 13 матчах за клуб и сборную в этом сезоне.
Неймар дебютировал за основную сборную страны в 2010 году. Всего Неймар провел 120 матчей за бразильцев.
Пеле — лучший бомбардир в истории сборной Бразилии, он забил 77 голов. На счету Неймара 74 мяча в составе национальной команды.
Это факты. Конечно он мастер.