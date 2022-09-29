Рианчо: «„Спартак“ способен обыграть „Зенит“»

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вчера, 14:48

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против «Зенита» в рамках Кубка России.

«Я сейчас не слежу за российским футболом и не знаю потенциал обеих команд, но, думаю, „Спартак“ способен обыграть „Зенит“ в Кубке. Нет ничего невозможного. Если Абаскаль сделал правильные выводы после прошлой игры, то команда не допустит таких ошибок и будет иметь больше шансов на победу. Самое главное, чтобы у игроков был стопроцентный настрой и уверенность. Надеюсь, „Спартак“ продолжит победный путь в Кубке России», — сказал Рианчо.