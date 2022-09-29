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Рианчо: «„Спартак“ способен обыграть „Зенит“»

вчера, 14:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о предстоящем матче красно-белых против «Зенита» в рамках Кубка России.

«Я сейчас не слежу за российским футболом и не знаю потенциал обеих команд, но, думаю, „Спартак“ способен обыграть „Зенит“ в Кубке. Нет ничего невозможного. Если Абаскаль сделал правильные выводы после прошлой игры, то команда не допустит таких ошибок и будет иметь больше шансов на победу. Самое главное, чтобы у игроков был стопроцентный настрой и уверенность. Надеюсь, „Спартак“ продолжит победный путь в Кубке России», — сказал Рианчо.

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Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:43
Это заявление-дубликат продукции фирмы "Папа может".
008Maximus
008Maximus
вчера в 15:47
Я не смотрю за . .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:01
На своём поле, да при знакомом свистуне-вполне...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:57
Сегодня увидем.
Гость
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