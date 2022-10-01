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Вернер — первый игрок в истории, который забил 100 голов за «Лейпциг»

вчера, 17:23
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг4 : 0Логотип футбольный клуб БохумБохумМатч завершен

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер отметился забитым голом в матче 8-го тура Бундеслиги против «Бохума».

Таким образом, Вернер стал первым футболистом в истории клуба, который достигнул отметки в 100 голов в составе «Лейпцига».

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 18:49
Вот пусть в этом Лейпциге и играет, как нападающий конечно ни о чём. Как его и за что ещё в сборную Германии берут, не понимаю…
sv_1969
sv_1969 ответ Бoрат (раскрыть)
вчера в 17:27
Но этого его клуб!
Бoрат
Бoрат
вчера в 17:26
Если бы в Челси не уходил, то уже 200+ было бы
С другой стороны остался бы без ЛЧ
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:24
Он просто молодец
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:24
Первая сотня покорилась, молодец
Гость
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