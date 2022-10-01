Вернер — первый игрок в истории, который забил 100 голов за «Лейпциг»

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер отметился забитым голом в матче 8-го тура Бундеслиги против «Бохума».
Таким образом, Вернер стал первым футболистом в истории клуба, который достигнул отметки в 100 голов в составе «Лейпцига».
|РБ Лейпциг4 : 0Бохум
|Матч завершен
Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер отметился забитым голом в матче 8-го тура Бундеслиги против «Бохума».
Таким образом, Вернер стал первым футболистом в истории клуба, который достигнул отметки в 100 голов в составе «Лейпцига».
С другой стороны остался бы без ЛЧ
С другой стороны остался бы без ЛЧ