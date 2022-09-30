Падение МЮ и подъём «Тоттенхэма». Таблица АПЛ без ВАР

Как выглядел бы чемпионат Англии без видеоповторов.
В чемпионате Англии команды провели по шесть-семь матчей, однако уже накопились вопросы к работе ВАР. Кажется, эта тема дает не меньше поводов для обсуждений, чем судейские ошибки, которые все так любили обсуждать раньше. И вроде бы техника ликвидировала человеческий фактор, но всегда находятся пограничные состояния, которые требуют «людской» трактовки, а она не всегда однозначна. В Английской Премьер-Лиге проведено 67 матчей, но уже заметен эффект от ВАР и скандалы вокруг него.
И все же нельзя отрицать, что ВАР существенно изменил игру. На примере того же чемпионата Англии это можно легко проследить. У ESPN есть проект, который позволяет оценить положение той или иной команды в условиях, если бы ВАР не было. Получается любопытное сравнение с текущими позициями клубов. Давайте заглянем на эту площадку.
Методика подсчета
Механически лишь «вычитать» решения ВАР было бы неправильно. Все же эти судьбоносные решения часто меняют структуру и содержание игры. Без того или иного ВАР-вмешательства изменялся бы ход игры. Поэтому ESPN корректирует свои подсчеты, не удаляя и не добавляя топорно только голы.
Учитывается время, когда ВАР вмешался, как это могло изменить игру, как мог измениться финальный результат, а значит, и количество очков. До сих пор в Премьер-Лиге ВАР вмешивался в игре 94 раза. Все эти случаи были рассмотрены и оценены по степени влияния на конечный исход матча. Это тоже добавляет человеческий фактор в оценку, но без него никуда.
Возьмем для примера назначение пенальти. Если ВАР отменил назначенный судьей пенальти, то в альтернативной системе подсчета одиннадцатиметровый считается назначенным и забитым. Но с оговоркой. Он не считается забитым, если по ходу сезона бьющая команда реализовала менее половины пенальти.
Допустим, «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в нынешнем сезоне имели нереализованные пенальти. Или, напротив, если ВАР помог судье назначить пенальти, который он просмотрел, то в альтернативном подсчете этот одиннадцатиметровый не учитывается. В принципе, ничего сложного.
Также учитывается ряд факторов, которые могут восприниматься субъективно. Например, форма команды. То есть результаты предыдущих матчей. Они дают представление о том, как команда в целом играет. Учитывается время инцидента. Если он происходит в конце игры, то маловероятно, что после решения ВАР матч мог сложиться иначе. Берется в расчет и xG на момент инцидента.
Это позволяет оценить, какая команда доминировала и создавала больше моментов, и как на это повлияло решение ВАР. Учитывается и общий класс команды, а также качество влияния инцидента: скажем, гол или красная карточка в результате ВАР имеют разный вес. А красная карточка в начале игры и в самом конце тоже оцениваются по-разному. Теперь самое время посмотреть на то, как бы изменились позиции команд, не будь ВАР.
Улучшили бы позиции без ВАР
«Тоттенхэм» (+1), «Фулхэм» (+1), «Борнмут» (+4), «Лидс» (+5), «Эвертон» (+5), «Вулверхэмптон» (+4)
Надо отметить, что лидерство «Арсенал» в Премьер-Лиге сохранил бы и без ВАР. Причем даже упрочил бы его, и отрыв от второго места составлял бы не одно очко, а два. Главным образом, из-за матча с «Манчестер Юнайтед», который «канониры» проиграли со счетом 1:3. На 12-й минуте того матча при счете 0:0 Мартинелли вывел «Арсенал» вперед, но гол отменили из-за фола Эдегора. Авторы исследования решили, что если бы этот гол не отменили, то с учетом формы «Арсенала» он бы выиграл матч.
«Тоттенхэм» бы вышел на чистое второе место. Тут в зачете без ВАР ничья с «Вест Хэмом» заменена на победу, поскольку ВАР отменил пенальти. Но самый большой подъем имели бы «Лидс» и «Эвертон» — по пять позиций вверх. Они могли бы переместиться на седьмое и восьмое места соответственно. При этом у «Лидса» добавилось бы одно очко – поражение от «Брентфорда» превращается в ничью. А «Эвертону» приписали победу в дерби над «Ливерпулем». Ведь в том матче ВАР отменил гол Коуди из-за офсайда.
Так что без видеоассистента «ириски» набрали бы на два очка больше. Те же два очка прибавились бы и у «Борнмута», который упустил победу над «Ньюкаслом» из-за ВАР. Вместе с «Борнмутом» на четыре позиции выше находился бы «Вулверхэмптон», который тогда занимал бы 13-е место. Причем тоже из-за превращения ничьи с «Ньюкаслом» в победу.
На одно очко больше должен был иметь «Вест Хэм», если учесть все решения ВАР за и против него. Но интересно, что тут был один из самых резонансных случаев. Отмененный гол Корне в матче с «Челси» из-за фола Боуэна. Позднее судьи признали, что это решение ВАР было ошибочным. Так что тут не просто об умозрительных подсчетах речь.
Только «Брайтон», «Лестер» и «Ньюкасл» имели бы одинаковые позиции и очки что с учетом ВАР, что без него. Причем в случае с «сороками» любопытно, что они упустили победу над «Кристал Пэлас», потеряв два очка, но и «выиграли» дважды по одному очку благодаря ВАР – в матчах против «Борнмута» и «Вулверхэмптона».
Ухудшили бы позиции без ВАР
«Манчестер Сити» (-1), «Манчестер Юнайтед» (-4), «Ливерпуль» (-2), «Челси» (-5), «Брентфорд» (-5), «Саутгемптон» (-1), «Астон Вилла» (-1), «Кристал Пэлас» (-1)
ESPN посчитал, что больше всего очков без ВАР не досчитался бы МЮ. Все из-за того же матча с «Арсеналом» в основном. У «Ливерпуля» большой потерей стало бы поражение от «Эвертона» вместо ничьей. Это отбросило бы «красных» на две позиции вниз – на десятое место. «Челси» и «Брентфорд» потеряли бы по два очка, но опустились бы на пять позиций – на 12-ю и 14-ю соответственно.
У «Челси» в ничью превратилась бы победа над «Вест Хэмом», а у «Брентфорда» — победа над «Лидсом». У «Ноттингем Форест» было бы на два очка меньше, поскольку в победной игре с «Вест Хэмом» из-за ВАР не засчитали гол «молотобойцев» — был замечен фол Антонио. Так что правы те, кто говорят, что ВАР изменил игру принципиально. И если на таком коротком отрезке накопились отклонения от той игры, которую решали только судьи без видеоповторов, то тяжело представить, как все сложилось бы к концу сезона.
Все эти споры могут быть бесконечными. Человеческий фактор всегда будет присутствовать, даже при таком анализе, ведь еще неизвестно как судья отреагирует на тот или иной эпизод (что с ВАР, что без ВАР).
Нужно смотреть на это проще, если произошло - значит судьба.
Если повар изначально готовит борщ из заготовленных ингредиентов, в итоге он не сварит из них пельмени.
Алхимик если хочет получить бронзу из меди и олова, в итоге он не получит из этого золота.
Лучше спросить - почему? Может меньше старались или где-то не доработали, а если старались и доработали значит не суждено. Конечно легче обвинить ВАР, но это не облегчит жизнь.
Все эти споры могут быть бесконечными. Человеческий фактор всегда будет присутствовать, даже при таком анализе, ведь еще неизвестно как судья отреагирует на тот или иной эпизод (что с ВАР, что без ВАР).
Нужно смотреть на это проще, если произошло - значит судьба.
Если повар изначально готовит борщ из заготовленных ингредиентов, в итоге он не сварит из них пельмени.
Алхимик если хочет получить бронзу из меди и олова, в итоге он не получит из этого золота.
Лучше спросить - почему? Может меньше старались или где-то не доработали, а если старались и доработали значит не суждено. Конечно легче обвинить ВАР, но это не облегчит жизнь.