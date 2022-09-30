Падение МЮ и подъём «Тоттенхэма». Таблица АПЛ без ВАР

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30 сентября 2022, 09:52

Как выглядел бы чемпионат Англии без видеоповторов.

В чемпионате Англии команды провели по шесть-семь матчей, однако уже накопились вопросы к работе ВАР. Кажется, эта тема дает не меньше поводов для обсуждений, чем судейские ошибки, которые все так любили обсуждать раньше. И вроде бы техника ликвидировала человеческий фактор, но всегда находятся пограничные состояния, которые требуют «людской» трактовки, а она не всегда однозначна. В Английской Премьер-Лиге проведено 67 матчей, но уже заметен эффект от ВАР и скандалы вокруг него.

И все же нельзя отрицать, что ВАР существенно изменил игру. На примере того же чемпионата Англии это можно легко проследить. У ESPN есть проект, который позволяет оценить положение той или иной команды в условиях, если бы ВАР не было. Получается любопытное сравнение с текущими позициями клубов. Давайте заглянем на эту площадку.

Методика подсчета

Механически лишь «вычитать» решения ВАР было бы неправильно. Все же эти судьбоносные решения часто меняют структуру и содержание игры. Без того или иного ВАР-вмешательства изменялся бы ход игры. Поэтому ESPN корректирует свои подсчеты, не удаляя и не добавляя топорно только голы.

Учитывается время, когда ВАР вмешался, как это могло изменить игру, как мог измениться финальный результат, а значит, и количество очков. До сих пор в Премьер-Лиге ВАР вмешивался в игре 94 раза. Все эти случаи были рассмотрены и оценены по степени влияния на конечный исход матча. Это тоже добавляет человеческий фактор в оценку, но без него никуда.

Возьмем для примера назначение пенальти. Если ВАР отменил назначенный судьей пенальти, то в альтернативной системе подсчета одиннадцатиметровый считается назначенным и забитым. Но с оговоркой. Он не считается забитым, если по ходу сезона бьющая команда реализовала менее половины пенальти.

Допустим, «Кристал Пэлас», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в нынешнем сезоне имели нереализованные пенальти. Или, напротив, если ВАР помог судье назначить пенальти, который он просмотрел, то в альтернативном подсчете этот одиннадцатиметровый не учитывается. В принципе, ничего сложного.

Также учитывается ряд факторов, которые могут восприниматься субъективно. Например, форма команды. То есть результаты предыдущих матчей. Они дают представление о том, как команда в целом играет. Учитывается время инцидента. Если он происходит в конце игры, то маловероятно, что после решения ВАР матч мог сложиться иначе. Берется в расчет и xG на момент инцидента.

Это позволяет оценить, какая команда доминировала и создавала больше моментов, и как на это повлияло решение ВАР. Учитывается и общий класс команды, а также качество влияния инцидента: скажем, гол или красная карточка в результате ВАР имеют разный вес. А красная карточка в начале игры и в самом конце тоже оцениваются по-разному. Теперь самое время посмотреть на то, как бы изменились позиции команд, не будь ВАР.

Улучшили бы позиции без ВАР

«Тоттенхэм» (+1), «Фулхэм» (+1), «Борнмут» (+4), «Лидс» (+5), «Эвертон» (+5), «Вулверхэмптон» (+4)

Надо отметить, что лидерство «Арсенал» в Премьер-Лиге сохранил бы и без ВАР. Причем даже упрочил бы его, и отрыв от второго места составлял бы не одно очко, а два. Главным образом, из-за матча с «Манчестер Юнайтед», который «канониры» проиграли со счетом 1:3. На 12-й минуте того матча при счете 0:0 Мартинелли вывел «Арсенал» вперед, но гол отменили из-за фола Эдегора. Авторы исследования решили, что если бы этот гол не отменили, то с учетом формы «Арсенала» он бы выиграл матч.

«Тоттенхэм» бы вышел на чистое второе место. Тут в зачете без ВАР ничья с «Вест Хэмом» заменена на победу, поскольку ВАР отменил пенальти. Но самый большой подъем имели бы «Лидс» и «Эвертон» — по пять позиций вверх. Они могли бы переместиться на седьмое и восьмое места соответственно. При этом у «Лидса» добавилось бы одно очко – поражение от «Брентфорда» превращается в ничью. А «Эвертону» приписали победу в дерби над «Ливерпулем». Ведь в том матче ВАР отменил гол Коуди из-за офсайда.

Так что без видеоассистента «ириски» набрали бы на два очка больше. Те же два очка прибавились бы и у «Борнмута», который упустил победу над «Ньюкаслом» из-за ВАР. Вместе с «Борнмутом» на четыре позиции выше находился бы «Вулверхэмптон», который тогда занимал бы 13-е место. Причем тоже из-за превращения ничьи с «Ньюкаслом» в победу.

На одно очко больше должен был иметь «Вест Хэм», если учесть все решения ВАР за и против него. Но интересно, что тут был один из самых резонансных случаев. Отмененный гол Корне в матче с «Челси» из-за фола Боуэна. Позднее судьи признали, что это решение ВАР было ошибочным. Так что тут не просто об умозрительных подсчетах речь.

Только «Брайтон», «Лестер» и «Ньюкасл» имели бы одинаковые позиции и очки что с учетом ВАР, что без него. Причем в случае с «сороками» любопытно, что они упустили победу над «Кристал Пэлас», потеряв два очка, но и «выиграли» дважды по одному очку благодаря ВАР – в матчах против «Борнмута» и «Вулверхэмптона».

Ухудшили бы позиции без ВАР

«Манчестер Сити» (-1), «Манчестер Юнайтед» (-4), «Ливерпуль» (-2), «Челси» (-5), «Брентфорд» (-5), «Саутгемптон» (-1), «Астон Вилла» (-1), «Кристал Пэлас» (-1)

ESPN посчитал, что больше всего очков без ВАР не досчитался бы МЮ . Все из-за того же матча с «Арсеналом» в основном. У «Ливерпуля» большой потерей стало бы поражение от «Эвертона» вместо ничьей. Это отбросило бы «красных» на две позиции вниз – на десятое место. «Челси» и «Брентфорд» потеряли бы по два очка, но опустились бы на пять позиций – на 12-ю и 14-ю соответственно.

У «Челси» в ничью превратилась бы победа над «Вест Хэмом», а у «Брентфорда» — победа над «Лидсом». У «Ноттингем Форест» было бы на два очка меньше, поскольку в победной игре с «Вест Хэмом» из-за ВАР не засчитали гол «молотобойцев» — был замечен фол Антонио. Так что правы те, кто говорят, что ВАР изменил игру принципиально. И если на таком коротком отрезке накопились отклонения от той игры, которую решали только судьи без видеоповторов, то тяжело представить, как все сложилось бы к концу сезона.