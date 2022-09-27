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Москалёв рассудит «Зенит» — «Ростов». Назначения арбитров на 11-й тур РПЛ

вчера, 16:49

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

1 октября (суббота)

«Оренбург» – «Сочи»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Арам Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Химки» – ЦСКА: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Алексей Лапатухин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Локомотив» – «Урал»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Сергей Лапочкин.

2 октября (воскресенье)

«Факел» – «Торпедо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Ахмат» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рустам Мухтаров; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Николай Левников.

«Пари НН» – «Спартак»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Максим Ковалев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Эдуард Малый.

3 октября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Сергей Французов.

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
вчера в 20:39
Честно говоря к судейству вопросов пока у меня нет. Бывают ошибочки, но не такие, как пару лет назад. И футбол у нас очень красивый стал, открытый, команды смело играют, грамотно
Штанмайер
Штанмайер ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:37
неа не будет))у нас это не возможно...
Nottrow
Nottrow
вчера в 18:52
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:42
    Москалёв опасный судья...
    drug01
    drug01
    вчера в 18:13
    Посмотрим что будет после перерыва
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Zenit_84 (раскрыть)
    вчера в 18:05
    Хана Ростову?
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 17:38
    Нормально Москалев суди!
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 17:23
    Нет, без скандалов вряд ли получится - кто-нибудь где-нибудь обязательно накосячит.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 17:17
    Снова нам кукуяна подсунули хотя он мог успешно поработать для зенита.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:17
    Может хоть один тур скандалов не будет...
    Гость
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