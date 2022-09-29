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Судья Федотов: «После сборов судьи опять начали чудить»

вчера, 17:29
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов отреагировал на пенальти в ворота «Ростова» в матче с «Ахматом» в рамках Кубка России.

По первому 11-метровому вопросов нет, всё правильно: был фол по неосторожности.

А пенальти в ворота «Ростова» выдуманный. Игрок «Ахмата» тянул за плечо соперника, от этого и рука пошла в сторону. Отмашки и амплитуды нет, так что следовало продолжить игру. Выдумал этот 11-метровый Бобровский на VAR, потому что явной и очевидной ошибки не было: куда должна была пойти рука игрока «Ростова»? Ничего там нет. Привет Иванову и Левникову: после сборов судьи опять начали чудить.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:06
Это обсуждение коллег - самое (какое же слово подобрать ) гнилое, что есть у бывшего арбитра. Есть дно, но оно им пробито. А ведь иногда он появляется на "Матч - ТВ" в качестве эксперта. Сюрреализм какой - то. Стивену Кингу и Сальвадору Дали не могла привидеться эта картина: арбитр, отстранённый от судейства за многочисленные ошибки, находит последние в действиях своих коллег. Слава богу - бывших.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:25
Нет амплитуды...слабый толчок... оба боролись...Тьфу!
008Maximus
008Maximus
сегодня в 13:11
На сборах учат невозмутимую мимику лица делать, после надуманных пенальти
Сп62
Сп62
вчера в 19:37
По пенальти он прав. Пеналь действительно надуманный. ЭСК непременно это отметит.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:17, ред.
Чудить они не переставали
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 18:17, ред.
Надеюсь 2 остальных гола правильные!?Что касается Кавказских команд,всегда ищут какие то отмазки!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:56
Это смотря, кто играет. Возможно коням и бомжам дали бы и не дали бы наоборот). А, некоторые болелы написали бы, типа наша команда все равно была сильней). Тут дело в другом. Карпин выводил команду по-моему с мыслю, что получится, то получится. Ну, если это думать по рабоче-крестьянски).
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:44
Да ты сам сколько чудил.Легко сидя на диване рассуждать,на поле покажи себя.А,да я же забыл,тебя же выгнали.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:40
Федотов чудил всю жизнь! И был отстранен!Теперь обсуждает коллег!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:36
Рука защитника Ростова шла вниз за спину по ходу движения туловища и в естественном положении зацепила по лицу игрока Ахмата который в этот момент пригнулся
Gahi
Gahi
вчера в 17:34
Для того и делают сборы чтобы судьи расслабились.
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