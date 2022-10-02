Пиоли: «Эта победа — итог командной работы, но таков стиль „Милана“»

Главный тренер «Милана» оценил победу своей команды над «Эмполи» в матче 8-го тура Серии А (3:1).

Эта победа — итог командной работы, но таков стиль «Милана». Мы стремимся совместно достигать успехов. Игра получилась напряженная. Мы должны были забивать раньше и из-за травм упустили темп игры, но у нас получилось все исправить. Характер позволил нам победить.

Мы проиграли «Наполи» после 22-матчевой серии без поражений, поэтому было важно начать заново. У Калабрии и Кьера мышечные травмы. У Давиде довольно серьезное повреждение. У Салемакерса, видимо, растяжение боковой связки колена, завтра обследование расскажет об этом больше. Но мы готовы ко всему – таков наш боевой дух.