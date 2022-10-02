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Пиоли: «Эта победа — итог командной работы, но таков стиль „Милана“»

вчера, 08:43
ЭмполиЛоготип футбольный клуб Эмполи1 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил победу своей команды над «Эмполи» в матче 8-го тура Серии А (3:1).

Эта победа — итог командной работы, но таков стиль «Милана». Мы стремимся совместно достигать успехов. Игра получилась напряженная. Мы должны были забивать раньше и из-за травм упустили темп игры, но у нас получилось все исправить. Характер позволил нам победить.

Мы проиграли «Наполи» после 22-матчевой серии без поражений, поэтому было важно начать заново. У Калабрии и Кьера мышечные травмы. У Давиде довольно серьезное повреждение. У Салемакерса, видимо, растяжение боковой связки колена, завтра обследование расскажет об этом больше. Но мы готовы ко всему – таков наш боевой дух.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 15:46, ред.
Это мы ещё Ибру не видели в этом сезоне. Да чел много пропустил за последние время в Милане, но сейчас все должно пройти нормально, Ибра сделал операцию, все прошло отлично. Выпускать его можно хоть завтра, но пару тройку туров наверное попридержат. Потом опять увидем красоту Златана.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 13:09
Ох, будто вернули «Милан» времен Гаттузо с его фирменной часовой жвачкой и ураганными последними двадцатиминутками и голами на последних секундах.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:01
Характер- вот что появилось у Милана за то время, которое в команде работает Пиоли! Характер и победный дух! Играют на победу до самого финального свистка! И казалось бы нет многих важных игроков, но даже резервисты выходят и делают результат за счет желания и самоотдачи! Браво Пиоли!
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:54
Валидольная победа Милана с шикарной концовкой. Столько травм, конечно, выбили Милан из колеи, но футболисты за счёт характера всё же вырвали такую нужную победу в добавленное время.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:54
Миланцы снова набирают ход.
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