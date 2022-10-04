Непомнящий обосновал уникальность текущего сезона Премьер-Лиги

Бывший главный тренер «Томи» обосновал уникальность нынешнего сезона РПЛ .

У меня есть сомнения, что уровень российского футбола упал. Ещё до начала чемпионата говорил, что нынешний сезон уникален в том смысле, что есть шанс у отечественных игроков — особенно у молодых — проявить себя. Конкуренции с легионерами стало меньше. Примеры таких команд, как «Краснодар», «Крылья Советов» и «Ростов», говорят, что молодёжь прибавляет, растёт и развивается.

Доверие к молодым может принести позитивные плоды. Я приветствую команды, которые опираются на отечественных игроков.