Непомнящий обосновал уникальность текущего сезона Премьер-Лиги

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий обосновал уникальность нынешнего сезона РПЛ.
У меня есть сомнения, что уровень российского футбола упал. Ещё до начала чемпионата говорил, что нынешний сезон уникален в том смысле, что есть шанс у отечественных игроков — особенно у молодых — проявить себя. Конкуренции с легионерами стало меньше. Примеры таких команд, как «Краснодар», «Крылья Советов» и «Ростов», говорят, что молодёжь прибавляет, растёт и развивается.
Доверие к молодым может принести позитивные плоды. Я приветствую команды, которые опираются на отечественных игроков.
Лично мне интересно смотреть РПЛ. У меня позитивное отношение к нашему чемпионату. Думаю, что и борьба на всех этапах будет серьёзной. Исключение — «Зенит», который всех превосходит.
Почему - то наш человек устроен так, что, добившись определённых успехов в каком - либо деле, он говорит себе: " Всё, хватит, баста, поработал - пора и на печку, дальше пусть дурак работает". В российском футболе этот принцип, как нигде, актуален. Примеров тому хоть отбавляй.
Почему - то наш человек устроен так, что, добившись определённых успехов в каком - либо деле, он говорит себе: " Всё, хватит, баста, поработал - пора и на печку, дальше пусть дурак работает". В российском футболе этот принцип, как нигде, актуален. Примеров тому хоть отбавляй.
В 90-х в Российском футболе почти вообще легионеров не было. Что не мешало нашим командам на международной арене периодически обыгрывать "Реал", "Барсу", МЮ, "Арсенал", "Блэкберн", "Лидс" и "Аякс"...
Посему по большей части согласен с ветераном тренерского корпуса.
В 90-х в Российском футболе почти вообще легионеров не было. Что не мешало нашим командам на международной арене периодически обыгрывать "Реал", "Барсу", МЮ, "Арсенал", "Блэкберн", "Лидс" и "Аякс"...
Посему по большей части согласен с ветераном тренерского корпуса.
Яркий пример тому Краснодар.
На всю страну кричали какая у них своя школа, что повыгоняли своих воспитанников (остался один Сафонов), набрали ветеранов и легионеров. И только когда все легионеры откровенно кинули Краснодар им пришлось выставлять пацанов из второй команды.
Так, что восхищаться командами не стоит, так как это искусственно и если бы не ситуация, то всё было бы по другому. А вот у молодых сейчас реально есть шанс и главное его не упустить. Ведь когда снимут санкции, те же команды закупят дешёвых второсортных легов.
Хочется ошибиться, но прошлые годы не дают на это большие шансы.
Яркий пример тому Краснодар.
На всю страну кричали какая у них своя школа, что повыгоняли своих воспитанников (остался один Сафонов), набрали ветеранов и легионеров. И только когда все легионеры откровенно кинули Краснодар им пришлось выставлять пацанов из второй команды.
Так, что восхищаться командами не стоит, так как это искусственно и если бы не ситуация, то всё было бы по другому. А вот у молодых сейчас реально есть шанс и главное его не упустить. Ведь когда снимут санкции, те же команды закупят дешёвых второсортных легов.
Хочется ошибиться, но прошлые годы не дают на это большие шансы.