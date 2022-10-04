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Непомнящий обосновал уникальность текущего сезона Премьер-Лиги

вчера, 23:36

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий обосновал уникальность нынешнего сезона РПЛ.

У меня есть сомнения, что уровень российского футбола упал. Ещё до начала чемпионата говорил, что нынешний сезон уникален в том смысле, что есть шанс у отечественных игроков — особенно у молодых — проявить себя. Конкуренции с легионерами стало меньше. Примеры таких команд, как «Краснодар», «Крылья Советов» и «Ростов», говорят, что молодёжь прибавляет, растёт и развивается.

Доверие к молодым может принести позитивные плоды. Я приветствую команды, которые опираются на отечественных игроков.

Лично мне интересно смотреть РПЛ. У меня позитивное отношение к нашему чемпионату. Думаю, что и борьба на всех этапах будет серьёзной. Исключение — «Зенит», который всех превосходит.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 16:15
Прошу вас назвать легионеров низкого качества, которые играют либо играли в нашем чемпионате.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:15, ред.
Почитал комментарии. Лейтмотив некоторых: присутствие легионеров препятствует развитию молодых футболистов. У меня противоположное мнение. Молодёжь развивается быстрее, когда перед ними пример легионеров, на мастерство которых надо равняться и стремиться к нему. Только конкуренция способствует совершенствованию молодого человека вообще и футболиста в частности. А вот её отсутствие, как правило, приводит к тому, что у молодого футболиста исчезает стимул играть всё лучше и лучше. А зачем, если ты знаешь, что место в основном составе тебе гарантировано, и никто и ничто не угрожает твоему благополучию в команде.
Почему - то наш человек устроен так, что, добившись определённых успехов в каком - либо деле, он говорит себе: " Всё, хватит, баста, поработал - пора и на печку, дальше пусть дурак работает". В российском футболе этот принцип, как нигде, актуален. Примеров тому хоть отбавляй.
Vyatcheslav
Vyatcheslav
сегодня в 12:52
Поэтому обязательно должен быть жёсткий лимит на легионеров. 2, максимум 3 на поле. Тогда и молодёжи будет место играть и развиваться. Опыта набираются в играх, а не на тренировках с легионерами.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
сегодня в 11:05
До сих пор не могу понять, почему некоторые "специалисты" пытаются увязать наличие легионеров с уровнем всего чемпионата.
В 90-х в Российском футболе почти вообще легионеров не было. Что не мешало нашим командам на международной арене периодически обыгрывать "Реал", "Барсу", МЮ, "Арсенал", "Блэкберн", "Лидс" и "Аякс"...
Посему по большей части согласен с ветераном тренерского корпуса.
cska1948
cska1948
сегодня в 10:00
Что, не так давно, говорили о легионерах в российском футболе? Правильно, что их присутствие способствует развитию нашего футбола, что сидя на лавке и наблюдая за игрой легионеров наша молодёжь растёт над собой, набирается опыта! Ну наконец то нашёлся один умный человек и сказа правду о том, что присутствие легионеров не развивает, а тормозит развитие нашей молодёжи. О чём говорит пример сегодняшнего Зенита? О том что имея классных легов клубный уровень конкретного Зенита повысился. А уровень развития питерского футбола как был чуть выше НУЛЯ, таким и остался.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:05
Так что есть хорошая возможность сравнить игру своих воспитанников с некоторыми легионерами низкого качества. Которые при первой возможности готовы убежать.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:02
Всё верно, не хаять же собственный чемпионат.
ABir
ABir
сегодня в 05:58
Это здорово, что в российской лиге играет все больше отечественных футболистов
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:34
Уровень остадся прежний!
112910415
112910415
сегодня в 05:13
имеется такой фактор ... надо пользоваться !
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 03:44
Вот сейчас все говорят, что КС, Ростов, Краснодар молодцы, легионеров почти нет, но ещё недавно там было полным полно легионеров и молодым игрокам просто не давали играть.
Яркий пример тому Краснодар.
На всю страну кричали какая у них своя школа, что повыгоняли своих воспитанников (остался один Сафонов), набрали ветеранов и легионеров. И только когда все легионеры откровенно кинули Краснодар им пришлось выставлять пацанов из второй команды.
Так, что восхищаться командами не стоит, так как это искусственно и если бы не ситуация, то всё было бы по другому. А вот у молодых сейчас реально есть шанс и главное его не упустить. Ведь когда снимут санкции, те же команды закупят дешёвых второсортных легов.
Хочется ошибиться, но прошлые годы не дают на это большие шансы.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 02:15
Согласен с автором. Шанс для молодёжи предоставлен. И много ребят заиграли и показывают интересный футбол.
5cbmzzzx3caj
5cbmzzzx3caj
вчера в 23:44
Посмотрим, будущее покажет на что мы способны...
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