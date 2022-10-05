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Президент Первой лиги высказался о возможном изменении формата турнира

сегодня, 00:37

Президент Первой Лиги Наиль Измайлов высказался о возможном изменении формата розыгрыша турнира.

Расширение или уменьшение количества команд в Первой лиге? По Первой лиге, думаю, что нет. Сейчас, наконец-то, команды играют в недельном микроцикле, что позволяет развивать игроков, грамотно заниматься восстановлением после матчей, заниматься теорией, прибавлять в физике молодым. По Второй лиге – думаем над изменением формата. Соответственно, возможно изменение количества клубов.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 08:04
Что не сезон, то смена формата.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 06:50
Оставьте формат в покое.
revwc9wu7qbz
revwc9wu7qbz
сегодня в 06:43
Чем бы дитя не тешилось...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:40
Все плывет по наклонной
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:52
Нужно организовать побольше матчей, чтобы ребята развивались.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:44
Новая метла......Но посмотрим. А то может опять только лозунги и призывы, а футбол на месте стоит.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:03
Как? Уже?
112910415
112910415
сегодня в 04:42
реформы нужны всегда !
реформы имитируют работу !
6v48hzkpbxfs
6v48hzkpbxfs
сегодня в 03:59
Ему там виднее
Mangur
Mangur
сегодня в 00:44
Двно пора
Гость
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