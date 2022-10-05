Президент Первой лиги высказался о возможном изменении формата турнира

Президент Первой Лиги Наиль Измайлов высказался о возможном изменении формата розыгрыша турнира.

Расширение или уменьшение количества команд в Первой лиге? По Первой лиге, думаю, что нет. Сейчас, наконец-то, команды играют в недельном микроцикле, что позволяет развивать игроков, грамотно заниматься восстановлением после матчей, заниматься теорией, прибавлять в физике молодым. По Второй лиге – думаем над изменением формата. Соответственно, возможно изменение количества клубов.