Юран оценил уровень конкуренции в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уровне конкуренции в РПЛ.
Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определённая группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз.
Сам играл в футбол.
Сам играл в футбол.
Так раньше писали девочки в дневниках, а вот что Юран хотел сказать не совсем понятно, ну если конечно не уколоть Химки.
Вообще интересная картина происходит, некогда у острого языка не было преград и он высказывался крайне остро, а тут прям тишь какая-то.
Возникают подозрение - либо Юрану заплатили очень, ну очень много, либо была какая-то веская причина из-за которой Юран молчит. Одним словом что-то за Юраном неладное водится.
Так раньше писали девочки в дневниках, а вот что Юран хотел сказать не совсем понятно, ну если конечно не уколоть Химки.
Вообще интересная картина происходит, некогда у острого языка не было преград и он высказывался крайне остро, а тут прям тишь какая-то.
Возникают подозрение - либо Юрану заплатили очень, ну очень много, либо была какая-то веская причина из-за которой Юран молчит. Одним словом что-то за Юраном неладное водится.