Юран оценил уровень конкуренции в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер «Химок» поделился мнением об уровне конкуренции в РПЛ .

Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определённая группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз.