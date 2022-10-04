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Юран оценил уровень конкуренции в Премьер-Лиге

вчера, 22:56

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уровне конкуренции в РПЛ.

Раньше в РПЛ были явные лидеры, если брать вторые-пятые места. Была определённая группа команд, которая точно по итогам чемпионата была бы наверху таблицы. Сейчас же не совсем понятно, кто там будет. Да и внизу таблицы есть конкуренция. Нет явных аутсайдеров, кроме «Химок», которые падают с космической скоростью вниз.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:56
Серёжа - знает, что говорит..
Сам играл в футбол.
112910415
112910415
сегодня в 07:42
по умолчанию похвалил Торпедо и не заметил Локо ...
Gahi
Gahi
сегодня в 04:32
Всегда хочется быть лучшим, чем о тебе думают.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:58, ред.
Раньше были рюмочки, а теперь бокалы! Раньше были мальчики, а теперь нахалы.

Так раньше писали девочки в дневниках, а вот что Юран хотел сказать не совсем понятно, ну если конечно не уколоть Химки.

Вообще интересная картина происходит, некогда у острого языка не было преград и он высказывался крайне остро, а тут прям тишь какая-то.

Возникают подозрение - либо Юрану заплатили очень, ну очень много, либо была какая-то веская причина из-за которой Юран молчит. Одним словом что-то за Юраном неладное водится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:31
Конкуренцмя пока есть!
Capral
Capral
вчера в 23:04
Юран не упустил возможности пройтись по Химкам. Ну, по факту- он прав....
Гость
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