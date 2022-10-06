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Баженов: «Никто не может навязать конкуренцию „Зениту“»

сегодня, 00:47

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов полагает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за титул чемпиона России.

Никто не может навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Пока вообще не вижу конкурентов. В отдельном матче команда Семака может проиграть, но если говорить о результате на дистанции — нет. Даже сейчас можно посмотреть, как они идут: забили на 10 голов больше, чем команда со второго места, пропустили в два с половиной раза меньше. Игры за 2-5-е места будут интереснее.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:42
В Кубке почему-то получается.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:28
Достали уже
ABir
ABir
сегодня в 05:53
Кто ещё из футбольных экспертов не высказался на эту тему?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:52
Людям больше нечем заняться и целыми днями обсуждают кто может навязать борьбу зениту, лучше предложили бы как поднять российский футбол, помочь вернуть ДЮСШ и т.д.
knucmcp7ns47
knucmcp7ns47
сегодня в 04:54
Зачем цитировать это полено?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:46
Никита немного запоздал, на эту тему высказались все кому не лень ,скоро пойдут по второму кругу!
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:29
Эпидемию уже не остановить. Очень скоро высказывания на эту тему поглотят всё информационное пространство планеты.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:02
Да , да , да . Уже надоела эта информация.
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