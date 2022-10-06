Баженов: «Никто не может навязать конкуренцию „Зениту“»

Бывший футболист «Спартака» полагает, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за титул чемпиона России.

Никто не может навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Пока вообще не вижу конкурентов. В отдельном матче команда Семака может проиграть, но если говорить о результате на дистанции — нет. Даже сейчас можно посмотреть, как они идут: забили на 10 голов больше, чем команда со второго места, пропустили в два с половиной раза меньше. Игры за 2-5-е места будут интереснее.